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Совкомбанк подал в ФАС ходатайство о покупке АТБ 

Прайм + ещё 4 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Совкомбанк подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке санируемого Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), одного из крупнейших банков Сибири и Дальнего Востока, сообщили агентству "Прайм" в пресс-службе ведомства.
"Ходатайство на приобретение акций Азиатско-Тихоокеанского банка поступило в ФАС 23 января 2019 года от ПАО "Совкомбанк", — сказали в ФАС.
Банк России в апреле прошлого года взял АТБ на санацию через УК Фонда консолидации банковского сектора. В сентябре 2018 года ЦБ приобрел допэмиссию банка на 9 миллиардов рублей и стал владельцем свыше 99,9% его акций. Эти акции ЦБ планирует выставить на открытый аукцион 14 марта и продать АТБ минимум за 6 миллиардов рублей.
В конце декабря прошлого года зампред ЦБ Василий Поздышев сообщал, что письменную заинтересованность в участии в открытом аукционе по покупке АТБ проявили три интересанта, в одном случае есть участие иностранного инвестора.
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Комментарии
Компании , Василий Поздышев , Совкомбанк , ФАС , Азиатско-Тихоокеанский банк , Центральный банк России
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