Гендиректор Yota покинул должность

Генеральный директор Yota Владимир Добрынин принял решение покинуть должность, сообщили в пресс-службе оператора.

«Владимир Добрынин принял решение об уходе с поста генерального директора Yota и в дальнейшем планирует заниматься собственными международными проектами… Компания благодарна Владимиру за совместную работу, кандидатура нового генерального директора будет представлена в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности генерального директора назначен финансовый директор Yota Саид Мунаев, уточнили в пресс-службе.

С июля 2015 года Добрынин занимал пост операционного директора Yota, в ноябре 2016 года был назначен на должность генерального директора компании.