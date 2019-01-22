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Гендиректор Yota покинул должность 

Rambler News Service + ещё 2 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор Yota Владимир Добрынин принял решение покинуть должность, сообщили в пресс-службе оператора.
«Владимир Добрынин принял решение об уходе с поста генерального директора Yota и в дальнейшем планирует заниматься собственными международными проектами… Компания благодарна Владимиру за совместную работу, кандидатура нового генерального директора будет представлена в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Исполняющим обязанности генерального директора назначен финансовый директор Yota Саид Мунаев, уточнили в пресс-службе.
С июля 2015 года Добрынин занимал пост операционного директора Yota, в ноябре 2016 года был назначен на должность генерального директора компании.
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