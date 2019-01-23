Правительство готовит к приватизации ряд госкомпаний

«Когда вы готовите сделки, то это не должно быть публичным, не надо обсуждать, с кем мы ведём переговоры», — цитирует ТАСС Орешкина.

Он сообщил, что есть «целый ряд активов», которые позитивно скажутся на российской экономике, если туда поступят дополнительные средства. Он отметил, что работа ведётся в том числе и с иностранными инвесторами.