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Правительство готовит к приватизации ряд госкомпаний 

News.ru + ещё 9 42 минуты назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что российское правительство в закрытом режиме готовит ряд сделок по приватизации госкомпаний.
«Когда вы готовите сделки, то это не должно быть публичным, не надо обсуждать, с кем мы ведём переговоры», — цитирует ТАСС Орешкина.
Он сообщил, что есть «целый ряд активов», которые позитивно скажутся на российской экономике, если туда поступят дополнительные средства. Он отметил, что работа ведётся в том числе и с иностранными инвесторами.
Ранее News.ru писал, что отставка руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Дмитрия Пристанскова может оказаться не единственным серьёзным изменением в судьбе ведомства. Весьма вероятным становится переподчинение агентства другому ведомству. Росимущество из ведения Минэкономики могут передать Федеральному казначейству. Решение по данному вопросу пока не принято, а дискуссия о возможном переподчинении агентства будет вестись уже после Нового года.
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Комментарии4
Компании , Дмитрий Пристансков , Максим Орешкин , Росимущество , Федеральное казначейство , Правительство РФ , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС
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