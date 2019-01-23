Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
66.49
75.24
68.25
Прогноз
28.01 – 04.02
$
65.19
76.26
Индексы и котировки Brent
60.65
+0.45 Золото
1284.92
–0.01 РТС
1186.51
+0.15
Динамика валют
EUR / USD
23.01
1.1391
–0.0163
09.01
1.1555
20.01
09.01
27.12

«Перекресток» впервые обогнал «Пятерочку» 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Сеть супермаркетов «Перекресток» в 2018 году смогла нарастить выручку на 23,5 процента и обогнать по этому показателю одного из главных конкурентов — «Пятерочку», следует из опубликованной отчетности X5 Retail Group, владеющей обоими брендами.
По данным холдинга, выручка «Перекрестка» в 2018 году составила 230,8 миллиарда рублей. Выручка «Пятерочки» достигла 1,2 триллиона рублей, однако увеличилась только на 19,7 процента.
Если брать в расчет другой показатель — like-for-like sales (LFL), или сопоставимые продажи, разрыв окажется еще более ощутимым: 5,9 процента роста у «Перекрестка» против 0,9 процента у «Пятерочки». В этом случае не учитываются продажи в новых магазинах, которые еще не были открыты в предыдущем году.
По словам главы X5 Retail Group Игоря Шехтермана, показатели роста особенно ценны на фоне нестабильной экономической ситуации в секторе розничной торговли, незначительного увеличения реальных доходов населения и низкой продовольственной инфляции.
В целом в 2018 году X5 Retail Group, владеющая также сетью магазинов «Карусель», нарастила выручку на 18,5 процента — до 1,53 триллиона рублей. Рост мог быть еще больше, но компании холдинга открывали меньше магазинов, чем в предыдущие годы.
В ноябре X5 Retail Group вошла в число компаний, которые, по оценке международного рейтингового агентства Fitch, имеет больше перспектив для развития бизнеса, чем европейские конкуренты.
Последние новости
Россия рассказала об угрозе авиабазе Хмеймим в Сирии Власти объяснили урок криминальных авторитетов в российской школе Угнавшего самолет россиянина арестовали
Комментарии
Компании , X5 Retail Group , Fitch Ratings
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легендарный производитель компьютеров резко подорожал
Российский регион решил взять криптодолг в Белоруссии1
Эксперты дали прогноз о подорожании квартир1
Долги за газ: названы самые злостные неплательщики1
Правительство передумало отменять льготы на электроэнергию96
Видео
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
08:49
Россия теряет миллиарды из-за НДС
Экономика
03:24
Меркель приняла решение по поставкам российского газа
Экономика
04:28
Европа испугалась остаться без российского газа
Экономика В мире
03:43
Украина провалила сделку по газу
Экономика Статьи
01:00
Когда начнется слежка за деньгами россиян
Личный счет Статьи
02:06
Россиянам готовят «замену» Сбербанка
Личный счет
00:38
Депутаты предложили простить всем россиянам долги за ЖКХ
Экономика
04:18
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» сливаются
Компании Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение