«Перекресток» впервые обогнал «Пятерочку»

Сеть супермаркетов «Перекресток» в 2018 году смогла нарастить выручку на 23,5 процента и обогнать по этому показателю одного из главных конкурентов — «Пятерочку», следует из опубликованной отчетности X5 Retail Group, владеющей обоими брендами.

По данным холдинга, выручка «Перекрестка» в 2018 году составила 230,8 миллиарда рублей. Выручка «Пятерочки» достигла 1,2 триллиона рублей, однако увеличилась только на 19,7 процента.

Если брать в расчет другой показатель — like-for-like sales (LFL), или сопоставимые продажи, разрыв окажется еще более ощутимым: 5,9 процента роста у «Перекрестка» против 0,9 процента у «Пятерочки». В этом случае не учитываются продажи в новых магазинах, которые еще не были открыты в предыдущем году.

По словам главы X5 Retail Group Игоря Шехтермана, показатели роста особенно ценны на фоне нестабильной экономической ситуации в секторе розничной торговли, незначительного увеличения реальных доходов населения и низкой продовольственной инфляции.

В целом в 2018 году X5 Retail Group, владеющая также сетью магазинов «Карусель», нарастила выручку на 18,5 процента — до 1,53 триллиона рублей. Рост мог быть еще больше, но компании холдинга открывали меньше магазинов, чем в предыдущие годы.