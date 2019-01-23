Основатель Alibaba рассказал о «болезни» страшнее рака

Основатель и глава китайского интернет-холдинга Alibaba Group Джек Ма рассказал о своих принципах ведения бизнеса и набора персонала. Его выступление в рамках проходящего в швейцарском Давосе Всемирного экономического форума (ВЭФ) транслировалось на сайте мероприятия.

Отвечая на вопрос о качествах, которыми должен обладать претендент на место в его команде, Ма отметил, что главное для него — ум.

«Если вы глупы, это даже хуже, чем рак. Рак можно вылечить. Если вы глупы, вас нельзя вылечить», — сказал бизнесмен.

По его словам, большинство ведущих мировых бизнесменов отличаются оптимистичным взглядом на жизнь: «Я видел много великих лидеров во многих сферах. Они никогда не жалуются».

Alibaba Group была основана Джеком Ма в 1999 году как торговая онлайн-площадка. В дальнейшем она расширялась за счет отдельных подразделений, отвечающих за электронные платежи, облачные сервисы, доставку еды. Главным образом холдинг известен благодаря своему флагманскому интернет-магазину AliExpress.

В 2018 году Ма объявил о скором уходе из бизнеса и намерении передать управление компанией исполнительному директору Дэниелу Чжану.