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Основатель Alibaba рассказал о «болезни» страшнее рака 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Основатель и глава китайского интернет-холдинга Alibaba Group Джек Ма рассказал о своих принципах ведения бизнеса и набора персонала. Его выступление в рамках проходящего в швейцарском Давосе Всемирного экономического форума (ВЭФ) транслировалось на сайте мероприятия.
Отвечая на вопрос о качествах, которыми должен обладать претендент на место в его команде, Ма отметил, что главное для него — ум.
«Если вы глупы, это даже хуже, чем рак. Рак можно вылечить. Если вы глупы, вас нельзя вылечить», — сказал бизнесмен.
По его словам, большинство ведущих мировых бизнесменов отличаются оптимистичным взглядом на жизнь: «Я видел много великих лидеров во многих сферах. Они никогда не жалуются».
Alibaba Group была основана Джеком Ма в 1999 году как торговая онлайн-площадка. В дальнейшем она расширялась за счет отдельных подразделений, отвечающих за электронные платежи, облачные сервисы, доставку еды. Главным образом холдинг известен благодаря своему флагманскому интернет-магазину AliExpress.
В 2018 году Ма объявил о скором уходе из бизнеса и намерении передать управление компанией исполнительному директору Дэниелу Чжану.
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