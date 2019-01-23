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Легендарный производитель компьютеров резко подорожал 

Lenta.ru 20 минут назад
Фото: Reuters
Акции американского производителя комплектующих для компьютеров и программного обеспечения IBM в ходе торгов 23 января подорожали на 10,2 процента, свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже NYSE.
На момент публикации одна акция компании стоила 132,05 доллара, что на 7,7 процента выше уровня закрытия 22 января. В течение торговой сессии стоимость бумаг доходила до 135 долларов за штуку.
Рост оказался самым существенным с января 2009 года. При этом за последний год котировки IBM упали почти на 25 процентов.
Опрошенные агентством Bloomberg экономисты связывают резкий рост котировок с опубликованной недавно позитивной финансовой отчетностью компании за 2018 год. Согласно ей, выручка за последние три месяца года составила 21,8 миллиарда долларов, что превысило прогнозы аналитиков.
IBM была основана в Нью-Йорке в 1911 году. Изначально она выпускала электрическое оборудование и бытовую технику, впоследствии переключилась на персональные компьютеры. В 2004 году соответствующее подразделение было продано китайской Lenovo. В настоящее время IBM специализируется на производстве микропроцессоров, серверов и операционных систем.
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Комментарии
Компании , IBM , Bloomberg
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