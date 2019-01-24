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«Билайн» покидает рынок Грузии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Компания «Билайн» приняла решение покинуть грузинский рынок, заявил председатель грузинской комиссии по коммуникациям Коба Бекаури, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
По данным пресс-службы данной комиссии, заявление которой распространяют грузинские СМИ, Коба Бекаури сказал, что «для компании „Билайн“ грузинский рынок в определенном смысле был экспериментальным и в принципе ею принято решение его покинуть, она продает бизнес».
Он отметил, что в связи с этим «Билайн» воздерживается от конкуренции с другими компаниями, оперирующими на рынке мобильной связи Грузии.
Коба Бекаури отметил, что в целом в данной сфере это ослабит конкуренцию, но комиссия не допустит, чтобы остающиеся операторы использовали свое положение против пользователей.
На рынке в Грузии, таким образом, останутся компании «Магти» и «Силкнет» — последняя недавно купила компанию мобильной связи «Джеоселл».
Компания «Билайн» появилась на грузинском рынке в 2007 году, при этом доля ее пользователей колебалась в рамках 10-15%.
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