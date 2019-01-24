«Билайн» покидает рынок Грузии

Компания «Билайн» приняла решение покинуть грузинский рынок, заявил председатель грузинской комиссии по коммуникациям Коба Бекаури, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

По данным пресс-службы данной комиссии, заявление которой распространяют грузинские СМИ, Коба Бекаури сказал, что «для компании „Билайн“ грузинский рынок в определенном смысле был экспериментальным и в принципе ею принято решение его покинуть, она продает бизнес».

Он отметил, что в связи с этим «Билайн» воздерживается от конкуренции с другими компаниями, оперирующими на рынке мобильной связи Грузии.

Коба Бекаури отметил, что в целом в данной сфере это ослабит конкуренцию, но комиссия не допустит, чтобы остающиеся операторы использовали свое положение против пользователей.

На рынке в Грузии, таким образом, останутся компании «Магти» и «Силкнет» — последняя недавно купила компанию мобильной связи «Джеоселл».

Компания «Билайн» появилась на грузинском рынке в 2007 году, при этом доля ее пользователей колебалась в рамках 10-15%.