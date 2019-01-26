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Владелец Gucci накопил долгов на 1,4 миллиарда евро 

Lenta.ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: Reuters
Французский конгломерат Kering, владелец бренда Gucci, задолжал налоговым структурам Италии 1,4 миллиарда евро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на итоги аудита, проведенного по заказу правительства.
Отмечается, что данные аудита ожидают проверки налоговым агентством страны, которое объявит окончательные результаты расследования.
В декабре 2017 года стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Италии обыскали офисы компании Gucci из-за обвинений в неуплате налогов. По мнению полиции, бренд избегал выплат в течение нескольких лет и оказался должен властям около 1,3 миллиарда евро.
Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля.
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