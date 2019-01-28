Дерипаска потерял контроль над активами

Названа доля Дерипаски в En+

Приблизительная доля Дерипаски прежде оценивалась в 70%. Теперь она сократилась ниже 44,95%, передает ТАСС

Снижение доли Дерипаски было достигнуто благодаря проведению дополнительной эмиссии бумаг En+, в результате которой уставный капитал группы вырос примерно на 10,55%, передаче ВТБ части акций Дерипаски, которые находились в залоге у банка в качестве меры обеспечения, и дарения части акций Дерипаски благотворительному фонду.

Право голоса по акциям благотворительной организации и ВТБ будут осуществлять американские доверенные лица, передает РИА «Новости»

Дерипаска будет пользоваться правом голоса в отношении не более 35% акционерного капитала En+.

En+ Group и трейдер Glencore заключили соглашение об обмене бумагами, в рамках которого трейдер передаст En+ 8,75% акций «Русала» , получив взамен глобальные депозитарные расписки En+.

Glencore передаст свою долю En+ в два этапа: после выхода En+ и «Русала» из-под санкций — 2%, через год — оставшиеся 6,75%.

Компания En+ также сообщила, что полностью обновила совет директоров, увеличив число независимых директоров с трех до восьми.