Компании раскроют налоговую тайну о разрыве по НДС 

Ассоциация добросовестных участников рынка агропромышленного комплекса запустила новый ресурс, который помогает выявлять поставщиков, имеющих налоговые разрывы. Он позволит компаниям проверить своих контрагентов.
Сервис предоставляет информацию о предприятиях сельскохозяйственного сектора, которые согласились раскрыть часть данных, составляющих налоговую тайну.
Например, идентификационный номер налогоплательщика контрагента позволяет проверить наличие несформированного источника в цепочке поставщиков для принятия к вычету сумм НДС.
При попадании компании в перечень недобросовестных поставщиков ресурс выдаст о ней только сведения об ИНН, название, квартал, по декларации за который выявлен признак налогового разрыва, и дату публикации этих данных.
Информация о несформированном источнике и налоговые декларации находятся под защитой налоговой тайны, однако каждая компания имеет возможность отказаться от неё. Для этого необходимо отправить соответствующее заявление в налоговую. Данный шаг поможет доказать свою добросовестность, передаёт РБК.
Ранее News.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба готовит законопроект, который предоставит ведомству доступ к банковской тайне. Антимонопольное ведомство намерено инициировать поправки в закон «О банках и банковской деятельности», чтобы попасть в перечень организаций, по запросу которых кредитные организации обязаны раскрывать банковскую тайну.