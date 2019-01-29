Компании раскроют налоговую тайну о разрыве по НДС

Ассоциация добросовестных участников рынка агропромышленного комплекса запустила новый ресурс, который помогает выявлять поставщиков, имеющих налоговые разрывы. Он позволит компаниям проверить своих контрагентов.

Сервис предоставляет информацию о предприятиях сельскохозяйственного сектора, которые согласились раскрыть часть данных, составляющих налоговую тайну.

Например, идентификационный номер налогоплательщика контрагента позволяет проверить наличие несформированного источника в цепочке поставщиков для принятия к вычету сумм НДС.

При попадании компании в перечень недобросовестных поставщиков ресурс выдаст о ней только сведения об ИНН, название, квартал, по декларации за который выявлен признак налогового разрыва, и дату публикации этих данных.

Информация о несформированном источнике и налоговые декларации находятся под защитой налоговой тайны, однако каждая компания имеет возможность отказаться от неё. Для этого необходимо отправить соответствующее заявление в налоговую. Данный шаг поможет доказать свою добросовестность, передаёт РБК.