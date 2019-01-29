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Украинский суд разрешил арест акций «дочек» российских банков 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Верховный суд Украины санкционировал арест акций «дочек» Внешэкономбанка, Сбербанка и ВТБ по иску компаний группы украинского предпринимателя Игоря Коломойского.
О решении арестовать акции сообщили в пресс-службе суда, передает РИА «Новости».
В сентябре апелляционный суд Киева распорядился арестовать акции «дочек» ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка на Украине по иску компаний Коломойского о взыскании компенсации за имущество в Крыму.
Напомним, первое в истории решение по поводу активов, потерянных украинскими собственниками после воссоединения Крыма с Россией, было вынесено в мае 2018 года в пользу Украины.
Иск в суд подали предприятия, принадлежащие украинскому бизнесмену, бывшему владельцу Приватбанка Игорю Коломойскому, включая ЧАО «Аеробуд», ООО «Приватофис», ООО «Приватленд», ООО «Эверест Истейт», ООО «Телерадиокомпания „Жиса“, ООО „Крым Девелопмент“, ООО „КУА „Финансовый капитал“, ООО „КУА „Финансовый вектор“.
Истцы выступали за то, что Россия нарушила свои обязательства в рамках соглашения о поощрении и взаимной защите прав инвесторов между правительствами Украины и России (от 1998 года) и в конечном счете экспроприировала их инвестиции в недвижимость, расположенную в Крыму.
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Компании , В мире , Политика , СНГ , Экономика , Банк ВТБ , ВЭБ , Сбербанк России , Проминвестбанк , РИА Новости
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