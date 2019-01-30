Pinterest может привлечь $1,5 млрд в ходе IPO

Американская технологическая компания Pinterest Inc. в ходе первичного публичного размещения акций на бирже (IPO), которое ожидается в первой половине текущего года, может привлечь около 1,5 миллиарда долларов, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, организаторами IPO компания выбрала банки Goldman Sachs Group Inc и JPMorgan Chase & Co.

В декабре американские СМИ сообщали, что Pinterest Inc. готовится провести IPO в апреле 2019 года. Тогда отмечалось, что по итогам размещения компания может быть оценена в 12 миллиардов долларов.

В сентябре число активных пользователей социальной сети Pinterest в месяц превысило отметку в 250 миллионов человек. Компания получает доход от рекламы, рассредоточенной по всему сайту. По данным источников, выручка компании в 2018 году достигла 700 миллионов долларов, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году.