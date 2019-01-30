Trump Organization ужесточит проверку новых сотрудников

Компания президента США Дональда Трампа Trump Organization планирует ужесточить проверку новых сотрудников в своих гольф-клубах и отелях, чтобы удостовериться, что они имеют разрешение на работу в США, сообщает издание Washington Post.

По информации издания, организация планирует ввести федеральную программу E-Verify, которая позволяет работодателям проверять, имеют ли новые сотрудники разрешение на работу в США.

"Мы внедряем E-Verify во всех наших владениях как можно скорее", — заявил сын президента Эрик Трамп, возглавляющий компанию Trump Organization, отметив, что сейчас компания использует программу только в некоторых местах.

"Мы начнем с наших гольф-клубов", — приводит его слова газета.

Ранее издание сообщило, что около десяти сотрудников гольф-клуба Трампа в городе Уэстчестер штата Нью-Йорк 18 января были уволены из компании. По словам этих сотрудников родом из стран Латинской Америки, руководство гольф-клуба проверило их иммиграционные документы и выяснило, что они поддельные. После этого им сообщили, что они больше не могут работать в компании. Издание отмечает, что многие из этих сотрудников работали в этом клубе на протяжении нескольких лет.

"Этот шаг — первое признание частным бизнесом президента, что он не смог полностью проверить трудовой статус всех своих сотрудников, несмотря на заявления Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года о том, что он использовал E-Verify во всех своих владениях", — отмечает газета.

Трамп в пятницу неожиданно уступил демократам в конгрессе и согласился подписать временный бюджет на три недели, остановив рекордный по продолжительности 35-дневный шатдаун — временное прекращение работы федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования. Трамп не получил того, что требовал — 5,7 миллиарда долларов на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой, но пообещал "продолжение веселья", если за эти три недели демократы не пойдут на компромисс.