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Корпорация МСП провела круглый стол по развитию сельхозкооперации в Калининградской области 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В среду, 30 января 2019 года, представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) провели круглый стол по развитию сельхозкооперации для предпринимателей Калининградской области.
Статс-секретарь — заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Ларионова отметила, что руководство Калининградской области уделяет большое внимание вопросам развития сельхозкооперации. Так, в 2017 году в регионе была утверждена Программа по развитию сельскохозяйственной кооперации, в 2018 году — разработан и утвержден Комплекс мер по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Калининградской области.
Наталья Ларионова также рассказала, что Корпорация МСП совместно с Минсельхозом России, АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк» разработан комплекс мер («коробочный» продукт) для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, включающий специализированные продукты, в том числе гарантии Корпорации МСП, грантовую поддержку Минсельхоза России, специальные кредитные продукты МСП Банка для сельскохозяйственных кооперативов и их членов на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели, АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, лизинговые продукты АО «Росагролизинг» и региональных лизинговых компаний, а также региональные меры поддержки в рамках комплексных программ развития сельхозкооперации субъектов Российской Федерации.
По данным на январь 2019 года, в 76 субъектах Российской Федерации определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации, деятельность которых направлена на создание и развитие инфраструктуры поддержки сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования, оказание информационно-консультационных услуг на территории субъектов Российской Федерации, информирование фермеров и сельхозкооперативов о комплексе мер поддержки. Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации на территории Калининградской области определен Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» (микрокредитная компания).
В результате в 2018 году (по предварительным данным) в рамках Комплекса мер поддержки сельскохозяйственными кооперативами получена финансовая поддержка в размере 19,5 млрд рублей. Всего в 2018 году создано 739 сельскохозяйственных кооперативов.
Также Наталья Ларионова проинформировала участников круглого стола о том, что в 2018 году были запущены новые онлайн-ресурсы по развитию сельскохозяйственной кооперации на базе сервисов созданного Корпорацией МСП Портала Бизнес-навигатора МСП — ресурс по мерам поддержки сельхозкооперации AGRO-COOP.RU и онлайн-каталог продукции сельскохозяйственных кооперативов RUFERMA.RU.
Ресурс AGRO-COOP.RU содержит информацию о доступных действующим сельскохозяйственным кооперативам мерах кредитно-гарантийной, лизинговой поддержки, возможностях продвижения своей продукции в Интернете и получения доступа к закупкам крупнейших заказчиков, а также раскрывает для потенциальных участников сельхозкооперации из числа КФХ и ЛПХ дополнительные возможности интеграции через создание новых и вступление в действующие сельхозкооперативы. Ресурс RUFERMA.RU позволяет сельхозкооперативам представить свою продукцию в Интернете и получить дополнительные возможности сбыта как в части оптовой реализации, так и розничных продаж, в том числе через сеть сельскохозяйственных ярмарок, информация о графике и местах проведения которых также агрегируется на ресурсе.
На Портале Бизнес-навигатора МСП на сегодняшний день зарегистрировано более 2,5 тысяч сельскохозяйственных кооперативов, а также 500 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Наталья Ларионова подчеркнула, что комплекс мер поддержки сельхозкооперации, реализуемый Корпорацией МСП, будет способствовать формированию условий для развития устойчивой системы сельскохозяйственных кооперативов, повышению эффективности и доходности производства малых форм хозяйствования, созданию новых рабочих мест и повышению доходов сельского населения.

Справочно:

По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, на территории Калининградской области зарегистрировано 86 200 личных подсобных хозяйств, в том числе товарных — 9 800. По данным Росстата на январь 2018 года, количество зарегистрированных сельхозкооперативов — 68, крестьянско-фермерских хозяйств — 1 121.
Комментарии
Компании , Наталья Ларионова , Сбербанк России , Росагролизинг , Россельхозбанк , Минсельхоз
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