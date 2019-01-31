Tesla потерпела за год миллиардный убыток 

Американская компания Tesla по итогам 2018 года потерпела убытки почти в один миллиард — $976 млн При этом производящая электромобили компания реализовала свою продукцию на $21,4 млрд
Это рекордный для Tesla показатель. В четвёртом квартале 2018 года её выручка превысила $7,2 млрд, сообщает The Detroit Times со ссылкой на опубликованную финансовую отчетность компании.
За последние три месяца года чистая прибыль Tesla составила почти $139,4 млн Производитель электромобилей также сделал прогноз, согласно которому каждый квартал 2019 года будет для него прибыльным.
Ранее News.ru сообщал, что глава Tesla Илон Маск принял решение уволить 7% сотрудников. Всех, кому предстоит уйти, он поблагодарил за вклад в общее дело. Инженер отметил, что 2018 год был одновременно и самым успешным, и самым сложным в истории компании.