Tesla потерпела за год миллиардный убыток

Американская компания Tesla по итогам 2018 года потерпела убытки почти в один миллиард — $976 млн При этом производящая электромобили компания реализовала свою продукцию на $21,4 млрд

Это рекордный для Tesla показатель. В четвёртом квартале 2018 года её выручка превысила $7,2 млрд, сообщает The Detroit Times со ссылкой на опубликованную финансовую отчетность компании.

За последние три месяца года чистая прибыль Tesla составила почти $139,4 млн Производитель электромобилей также сделал прогноз, согласно которому каждый квартал 2019 года будет для него прибыльным.