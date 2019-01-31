Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
97.10
$
65.84
75.26
62.00
Прогноз
28.01 – 04.02
$
65.50
75.20
Индексы и котировки Brent
62.09
–0.11 Золото
1319.50
–0.03 РТС
1198.99
+0.19
Динамика валют
EUR / USD
31.01
1.1502
+0.0110
17.01
1.1391
28.01
17.01
06.01

Tesla потерпела за год миллиардный убыток 

News.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Американская компания Tesla по итогам 2018 года потерпела убытки почти в один миллиард — $976 млн При этом производящая электромобили компания реализовала свою продукцию на $21,4 млрд
Это рекордный для Tesla показатель. В четвёртом квартале 2018 года её выручка превысила $7,2 млрд, сообщает The Detroit Times со ссылкой на опубликованную финансовую отчетность компании.
За последние три месяца года чистая прибыль Tesla составила почти $139,4 млн  Производитель электромобилей также сделал прогноз, согласно которому каждый квартал 2019 года будет для него прибыльным.
Ранее News.ru сообщал, что глава Tesla Илон Маск принял решение уволить 7% сотрудников. Всех, кому предстоит уйти, он поблагодарил за вклад в общее дело. Инженер отметил, что 2018 год был одновременно и самым успешным, и самым сложным в истории компании.
News.ru: последние новости
Разработка Минэкономразвития грозит бизнесу ростом налогов «Bosco» съезжает с Тверской ЦБ лишил лицензии нижегородский «Радиотехбанк»
Компании , Илон Маск
Читайте также
Видео
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Долги за газ у жителей Чечни вызвали удивление
Личный счет Статьи
Деньги россиян решили отправить Венесуэле
Личный счет Экономика
Столкнулись трубами: Варшаве не уйти от «Газпрома»
Компании Экономика
ЦБ нарушил закон и поставил под угрозу россиян
Личный счет
Для россиян придумали новый штраф
Личный счет Компании
Россиян возмутили газовые проверки
Личный счет Общество
Убытки России: Украина забирает «дочки» за Крым
Компании Статьи
Из украинцев выбьют долги за газ
Экономика В мире
Россиян начали «разводить» с телефонов Сбербанка
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение