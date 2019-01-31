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Uber прекращает работу в Барселоне 

ТАСС + ещё 4 3 часа назад
Фото: Reuters
Онлайн-сервис частных пассажирских автоперевозок Uber решил прекратить с пятницы оказание услуг в Барселоне. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении компании.
Данное решение обусловлено мерами, принятыми каталонскими властями.
"Мы вынуждены приостановить услуги Uber в Барселоне", — отмечается в сообщении компании.
В частности, региональное руководство одобрило меру, согласно которой пользователи онлайн-сервисов частных пассажирских компаний должны запрашивать услуги минимум за четверть часа. В Uber выразили несогласие с этим решением каталонских властей.
В Барселоне с 18 по 24 января проходила забастовка таксистов. Они выступали против деятельности онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок. В настоящий момент бессрочная стачка таксистов продолжается в Мадриде.
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Компании , В мире , Другое , Экономика
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