Tesla грозит банкротство

В агентстве подчеркнули, что через месяц она должна вернуть кредиторам почти $1 млрд по облигациям.

Как отмечается у компании недостаточно средств для того, чтобы расплатиться по долговым обязательствам. В этом случае ей грозит дефолт или банкротство.

Ранее сообщалось, что Tesla отчиталась об убытках в миллиард долларов в 2018 году. Выручка компании составила $21,4 млрд, что является рекордом за все время существования Tesla. В последнем квартале 2018 году выручка компании равнялась $7,2 млрд