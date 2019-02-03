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Tesla грозит банкротство 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Американской компании-производителю электромобилей Tesla грозит банкротство, передает РИА "Новости".
В агентстве подчеркнули, что через месяц она должна вернуть кредиторам почти $1 млрд по облигациям.
Как отмечается у компании недостаточно средств для того, чтобы расплатиться по долговым обязательствам. В этом случае ей грозит дефолт или банкротство.
Ранее сообщалось, что Tesla отчиталась об убытках в миллиард долларов в 2018 году. Выручка компании составила $21,4 млрд, что является рекордом за все время существования Tesla. В последнем квартале 2018 году выручка компании равнялась $7,2 млрд
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