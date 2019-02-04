Илон Маск восхитился своей Tesla в украинском Марсе

Основатель компании Tesla Илон Маск восхитился фотографией, на которой автомобиль этой марки стоит у таблички с названием украинского села Марс.

Журналисты издания «Украинская правда» разместили в Twitter этот снимок, и уже через несколько часов миллиардер оставил под записью восторженный комментарий «Ух ты, круто!».

В феврале 2018 года сверхтяжелая ракета компании SpaceX — другого проекта Маска — вывела автомобиль Tesla Roadster на вытянутую околосолнечную орбиту, пересекающую траектории движения Земли и Марса.