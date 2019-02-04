Черные списки банков могут поредеть 

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что банки не должны слепо применять формальные критерии, потому что включение в черный список добросовестного предпринимателя причиняет ему не только финансовый, но и репутационный ущерб.
В черный список регулятора попадают клиенты, которым банки отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрения в нарушении так называемого антиотмывочного закона, то есть 115-ФЗ. Регулятор рассылает эти списки по всем банкам и другим финансовым организациям. Эти перечни начали появляться в июне 2017 года, и только в прошлом году появился механизм реабилитации.
На что идет бизнес, чтобы восстановить свое честное имя?
Ничто, как говорится, не предвещало беды, когда «Рентмаш Групп» сменила юридический адрес, но налоговая пришла с проверкой по старому. Когда компанию там не обнаружили, в банк отправили требование разыскать ее в течение семи дней. Но счет заблокировали гораздо быстрее, говорит директор «Рентмаш Групп» Евгений Стопычев.
Евгений Стопычев, директор «Рентмаш Групп»: «В течение семи рабочих дней, если вы ничего делать не будете, мы заблокируем вам расчетный счет. Это был, по-моему, понедельник. Во вторник в обед я выезжаю с документами в банк, и как раз я ехал, и уже заблокировал сам банк, служба безопасности банка, наш расчетный счет. Пока мы с налоговой не порешали этот вопрос, они не разблокировали. Так как мы попали, мы написали в банк, после этого они убрали, уже месяц прошел, нам счет разблокировали в течение пяти рабочих дней, а уже потом убрали из черных списков».
В прошлом году в подобную ситуацию попала компания «Индустрия Сейфети»: сначала она получила требование от банка предоставить документы и выполнила его, но счет был заблокирован. Тогда «Индустрия Сейфети» обратилась в суд и выиграла иск. Суд признал действия Сбербанка по блокировке счета незаконными. И обязал банк компенсировать компании судебные расходы. Но в части остальных требований отказал.
Как правило, чтобы разблокировать счет, компании требуется порядка двух-трех месяцев. Зачастую предприниматели не тратят время и используют полузаконные методы для продолжения бизнеса, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Вячеслав Леонтьев.
Вячеслав Леонтьев, управляющий партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры»: «На практике редко предприниматели вступают в эту тяжбу с государством. Они очень часто переформатируют бизнесы и кредитуются на другие какие-то структуры, то есть уходят по большому счету в тень. И, насколько я знаю, очень мало примеров, когда предприниматель прямо открыто отстаивает свои интересы. Суровость российского закона в данном случае компенсируется тем, что его можно обойти. То есть вести предпринимательскую деятельность через другое лицо».
Действие так называемого антиотмывочного законодательства почувствовали на себе многие предприниматели. Хорошо, что регулятор обратил внимание на то, что в списке оказались не только злоумышленники, но и добропорядочные граждане, которые просто занимались своим бизнесом. Вероятно, списки действительно поредеют. Вот только вряд ли это поможет восстановить бизнес тем, кто его за время блокировки потерял. Ведь, как верно заметила глава Центробанка, такие списки лишают компании не только финансов, но и репутации. А она, как известно, создается годами.