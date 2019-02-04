Черные списки банков могут поредеть

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что банки не должны слепо применять формальные критерии, потому что включение в черный список добросовестного предпринимателя причиняет ему не только финансовый, но и репутационный ущерб.

В черный список регулятора попадают клиенты, которым банки отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрения в нарушении так называемого антиотмывочного закона, то есть 115-ФЗ. Регулятор рассылает эти списки по всем банкам и другим финансовым организациям. Эти перечни начали появляться в июне 2017 года, и только в прошлом году появился механизм реабилитации.

На что идет бизнес, чтобы восстановить свое честное имя?

Ничто, как говорится, не предвещало беды, когда «Рентмаш Групп» сменила юридический адрес, но налоговая пришла с проверкой по старому. Когда компанию там не обнаружили, в банк отправили требование разыскать ее в течение семи дней. Но счет заблокировали гораздо быстрее, говорит директор «Рентмаш Групп» Евгений Стопычев.

Евгений Стопычев, директор «Рентмаш Групп»: «В течение семи рабочих дней, если вы ничего делать не будете, мы заблокируем вам расчетный счет. Это был, по-моему, понедельник. Во вторник в обед я выезжаю с документами в банк, и как раз я ехал, и уже заблокировал сам банк, служба безопасности банка, наш расчетный счет. Пока мы с налоговой не порешали этот вопрос, они не разблокировали. Так как мы попали, мы написали в банк, после этого они убрали, уже месяц прошел, нам счет разблокировали в течение пяти рабочих дней, а уже потом убрали из черных списков».

В прошлом году в подобную ситуацию попала компания «Индустрия Сейфети»: сначала она получила требование от банка предоставить документы и выполнила его, но счет был заблокирован. Тогда «Индустрия Сейфети» обратилась в суд и выиграла иск. Суд признал действия Сбербанка по блокировке счета незаконными. И обязал банк компенсировать компании судебные расходы. Но в части остальных требований отказал.

Как правило, чтобы разблокировать счет, компании требуется порядка двух-трех месяцев. Зачастую предприниматели не тратят время и используют полузаконные методы для продолжения бизнеса, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Вячеслав Леонтьев

Вячеслав Леонтьев, управляющий партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры»: «На практике редко предприниматели вступают в эту тяжбу с государством. Они очень часто переформатируют бизнесы и кредитуются на другие какие-то структуры, то есть уходят по большому счету в тень. И, насколько я знаю, очень мало примеров, когда предприниматель прямо открыто отстаивает свои интересы. Суровость российского закона в данном случае компенсируется тем, что его можно обойти. То есть вести предпринимательскую деятельность через другое лицо».