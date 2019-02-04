Чечня взбунтовалась против «Яндекс. Такси»

Чеченские таксисты написали письмо республиканским властям против выхода на региональный рынок крупнейшего в России агрегатора «Яндекс. Такси», пишет «Коммерсантъ».

Одним из инициаторов обращения выступил глава сервиса «Грозненское такси» Саламу Мехтиев. По его словам, таксисты Чечни не готовы конкурировать с крупным игроком, который выйдет на готовый рынок. Правительство республики уже поддержало активистов, отмечает издание.

На ситуацию также обратил внимание координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов . На своей странице в Facebook он написал, что агрегаторы обычно предлагают новым партнерам выгодные условия сотрудничества, однако меняют их после того, как таксопарк лишается наработанной клиентской базы.

«Они переключают работу с клиентами успешной коммерческой структуры на себя, доводят свой канал продаж до значимого уровня, а потом выставляют компании, потерявшей прямой контакт со своими клиентами, условия, когда люди либо начинают работать за еду, либо разоряются и уходят с рынка», — пояснил Шкуматов.

Опрошенные изданием эксперты подтвердили, что агрегаторы зачастую субсидируют водителям стоимость поездок, что позволяет обеспечить низкую стоимость для пассажиров. Однако впоследствии субсидии прекращаются, а рентабельность каждой поездки для водителя снижается до минимального уровня.