Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.62
$
65.85
75.12
75.35
Прогноз
28.01 – 04.02
$
65.50
75.20
Индексы и котировки Brent
62.45
–0.59 Золото
1310.75
–0.00 РТС
1215.49
–0.17
Динамика валют
EUR / USD
04.02
1.1444
+0.0076
21.01
1.1369
31.01
21.01
09.01

Чечня взбунтовалась против «Яндекс. Такси» 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Чеченские таксисты написали письмо республиканским властям против выхода на региональный рынок крупнейшего в России агрегатора «Яндекс. Такси», пишет «Коммерсантъ».
Одним из инициаторов обращения выступил глава сервиса «Грозненское такси» Саламу Мехтиев. По его словам, таксисты Чечни не готовы конкурировать с крупным игроком, который выйдет на готовый рынок. Правительство республики уже поддержало активистов, отмечает издание.
На ситуацию также обратил внимание координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. На своей странице в Facebook он написал, что агрегаторы обычно предлагают новым партнерам выгодные условия сотрудничества, однако меняют их после того, как таксопарк лишается наработанной клиентской базы.
«Они переключают работу с клиентами успешной коммерческой структуры на себя, доводят свой канал продаж до значимого уровня, а потом выставляют компании, потерявшей прямой контакт со своими клиентами, условия, когда люди либо начинают работать за еду, либо разоряются и уходят с рынка», — пояснил Шкуматов.
Опрошенные изданием эксперты подтвердили, что агрегаторы зачастую субсидируют водителям стоимость поездок, что позволяет обеспечить низкую стоимость для пассажиров. Однако впоследствии субсидии прекращаются, а рентабельность каждой поездки для водителя снижается до минимального уровня.
Последние новости
Грузия отказалась спорить о независимости Абхазии ради торговли с Россией На Кавказе задумали отомстить обидчикам клана Арашуковых Военкомат решил сэкономить на семье погибшего в Сирии летчика
Комментарии
Компании , Петр Шкуматов
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Долги за газ у жителей Чечни вызвали удивление
Личный счет Статьи
Рубль встревожит спокойствие из-за развала ДРСМД
Рынки Статьи
Россия прекращает вкладывать в американскую экономику
Рынки Статьи
Деньги россиян решили отправить Венесуэле
Личный счет Экономика
Россия вывезла золото для Венесуэлы
Экономика
Столкнулись трубами: Варшаве не уйти от «Газпрома»
Компании Экономика
Новая мегастройка России резко подорожала
Экономика
Евро пробил психологическую отметку
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение