Ozon отменил бесплатную доставку

Кроме того, стоимость платной курьерской доставки и доставки в постаматы увеличилась с 4 февраля. Платная доставка в постаматы теперь стоит 299 рублей, курьерская доставка — 399 рублей.

Для бесплатной доставки Ozon предлагает клиентам оформить подписку. Ее стоимость — 1599 рублей на 6 месяцев, при этом бесплатно будут доставляться заказы от 2999 рублей. Для владельцев подписки ритейлер предлагает скидку 30% на заказы дешевле 2999 рублей.

Представитель ритейлера объяснил резкое подорожание услуг доставки снижением цен на товары.

«Если раньше часть наших расходов была заложена в цене товаров, то теперь клиенты видят ее стоимость отдельно. Доставка не стала дороже, а вот цены уже стали ниже», — говорится в комментарии представителя компании в официальной группе Ozon в Facebook.

Ранее с 1 февраля полностью платную доставку в Москве ввел сервис доставки из кафе и ресторанов «Яндекс. Еда». Раньше пользователи платили за доставку только при сумме заказа менее чем на 500 рублей.