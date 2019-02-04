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Ozon отменил бесплатную доставку 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
Онлайн-ритейлер Ozon отменил бесплатную доставку, пишут «Ведомости».
Кроме того, стоимость платной курьерской доставки и доставки в постаматы увеличилась с 4 февраля. Платная доставка в постаматы теперь стоит 299 рублей, курьерская доставка — 399 рублей.
Для бесплатной доставки Ozon предлагает клиентам оформить подписку. Ее стоимость — 1599 рублей на 6 месяцев, при этом бесплатно будут доставляться заказы от 2999 рублей. Для владельцев подписки ритейлер предлагает скидку 30% на заказы дешевле 2999 рублей.
Представитель ритейлера объяснил резкое подорожание услуг доставки снижением цен на товары.
«Если раньше часть наших расходов была заложена в цене товаров, то теперь клиенты видят ее стоимость отдельно. Доставка не стала дороже, а вот цены уже стали ниже», — говорится в комментарии представителя компании в официальной группе Ozon в Facebook.
Ранее с 1 февраля полностью платную доставку в Москве ввел сервис доставки из кафе и ресторанов «Яндекс. Еда». Раньше пользователи платили за доставку только при сумме заказа менее чем на 500 рублей.
Комментарии18
Компании , Ведомости
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