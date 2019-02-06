Сможет ли «Яндекс» стать российским Netflix?

"Яндекс" собирается стать полноправным участником индустрии кино. Компания планирует снимать оригинальный контент и сейчас ведет переговоры с производителями фильмов, сериалов и шоу. Предполагается, что уже в 2019 году будет заказано от восьми до 10 сериалов, часть из которых покажут в начале 2020 года.

Желание "Яндекса" стать российским Netflix укладывается в общую стратегию компании, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Компания развивает много различных диджитал-проектов, в том числе рынок медиасервисов. И хотя инвестиции в производство фильмов и шоу несут риски, крепкое финансовое положение, собственный онлайн-кинотеатр вкупе с оригинальным контентом способны принести "Яндексу" дополнительные доходы как от подписки пользователей, так и от рекламы. Тем не менее, пока рано говорить об объемах потенциальной прибыли, а значит, акции компании вряд ли отреагируют сильным позитивом на эту новость.

В КАНВЕ ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИ

По мнению аналитиков "Уралсиба", "Яндекс" имеет хорошие возможности для усиления своих позиций на российском медиарынке. Наличие оригинального контента может стать конкурентным преимуществом для медиасервисов "Яндекса", таких, как запущенный год назад онлайн-кинотеатр, и стимулировать рост числа платных подписчиков.

Отток аудитории телевидения в интернет фактически предопределяет стагнацию рынка телерекламы, являющейся ключевым источником финансирования деятельности традиционных телеканалов. В этих условиях лидирующие позиции "Яндекса" в российской интернет-среде и его прочное финансовое положение могут создать возможность занять свою нишу на рынке производства и распространения контента, полагают они.

"Яндекс" планирует создавать оригинальный видеоконтент для увеличения числа платных подписчиков, что вполне реально для компании, особенно учитывая покупку "Кинопоиска" и наличия сервиса "Яндекс. Станция", которая работает с медиа при подключении к телевизору, говорит старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов.

У компании появилась возможность для синергии продуктов поисковика и главного компонента подписки "Яндекс+", которая позволяет слушать музыку, предоставляет скидки на такси и услуги каршеринга, бесплатную доставку на сервисе "Беру" и расширенное пространство на онлайн-диске.

"Возможность еще и смотреть сериалы при повышении стоимости подписки до 500 рублей в месяц найдет спрос у потребителя и обеспечит дополнительный доход компании", — уверен он.

Стратегическое решение "Яндекса" о запуске производства собственного онлайн-контента укладывается в общую тенденцию последних лет: компания стремится точечно диверсифицировать бизнес в тех областях, в которых ей помогут текущие ресурсы, считает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.

"Идея, вероятно, была позаимствована у ведущих мировых интернет-гигантов — Amazon и Netflix", — полагает он.

Для "Яндекса" производство оригинального контента является способом расширить аудиторию собственного онлайн-кинотеатра, который был запущен на базе "Кинопоиска", являющегося одним из медиа-сервисов компании, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Артем Михайлин, уточняя, что они приносят около 1,5% всей выручки "Яндекса".

По сравнению с другими проектами масштаб еще не очень большой, но интернет-компания на протяжении 2018 года уже активно вкладывала в расширение контентной базы медиа-сервисов. Инвестиции в производство нового контента предварительно оценивают в сумму до 1,5 млрд рублей, что представляет собой крупные средства для сегмента, но для компании в целом не являются проблемой.

КАПИТАЛИЗАЦИЯ И РИСКИ

Однако "Яндексу" не стоит забывать о рисках и следует пересмотреть систему функционирования "Кинопоиска", чтобы не развивать два практически одинаковых проекта, считает Меркулов. Пока сервис предоставляет слишком ограниченное количество фильмов для бесплатного просмотра, поэтому удачным проектом в рамках "Яндекс+" его назвать проблематично.

Если расширять платформу по просмотру оригинальных сериалов "Яндекса" контентом других производителей, ее целевая аудитория значительно увеличится. Если у компании получится реализовать такой подход, успех ей гарантирован. Контент Яндекса обещает быть качественным, уверен аналитик.

"У "Яндекса" есть все шансы достичь успеха на этом рынке, став российским аналогом Netflix, но ввиду отсутствия более конкретных деталей, пока сложно оценить влияние нового сервиса на итоговую стоимость компании", — считает Меркулов.

Производство собственного контента в перспективе может создать для "Яндекса" новые возможности для получения дополнительных доходов от рекламы и от подписки на онлайн-сервисы. Основным риском при этом является отсутствие у компании соответствующей экспертизы, поэтому новость умеренно позитивна для акций "Яндекса", полагают эксперты "Уралсиба".

По мнению Кравчука, на акции компании новость не окажет значительного влияния. В настоящее время "Яндекс" развивает множество небольших проектов в самых разных областях, поэтому для того, чтобы убедить инвесторов увеличить долю акций компании в портфеле, необходимо подтверждение их долгосрочных перспектив. Риски для компании, безусловно, есть, так как сфера является новой для нее. При этом поисковый бизнес "Яндекса" и собираемые ими данные о поведении пользователей в сети могут помочь создать востребованный контент, тем более в партнерстве с профессионалами из индустрии кино, подчеркивает эксперт.

Он также считает, что потенциальные доходы от проекта оценить сложно, так как все будет зависеть от успеха контента у аудитории. Учитывая, что проект является прецедентом для российского интернета, а также рекламные возможности "Яндекса", первоначальный интерес будет высоким. Но чтобы развить успех нужно будет ориентироваться на высокое качество и диверсификацию контента, заключает Кравчук.