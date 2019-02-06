Газпром обжалует решение Чечни о списании долга

Верховный суд Чечни получил жалобу от Газпрома о списании долгов с населения. Речь идет о девяти миллиардах рублей. 11 февраля станет известен результат.

Верховный суд Чечни получил жалобу от Газпрома о списании долгов с населения, она будет рассмотрена в течение нескольких дней. Напомним, речь идет о девяти миллиардах рублей. Указанная выше задолженность накопилась за шесть лет, с 2007 года. Ранее районный суд в Грозном постановил все списать с населения как «безнадежные к взысканию».

Газпром межрегионгаз Грозный» с этим не согласился, потому что конкретная сумма в решении не прописана, пишет ТАСС . До этого Рамзан Кадыров заявил, что инвентаризация дебиторской задолженности Газпром будет завершена при поддержке властей региона.

Ранее сообщали, что на 1 декабря 2018 года общая задолженность за газ жителей Чечни составляла 13,2 миллиардов рублей. 9,353 миллиардов суд постановил списать как невозвратный долг.