Газпром обжалует решение Чечни о списании долга 

Верховный суд Чечни получил жалобу от Газпрома о списании долгов с населения. Речь идет о девяти миллиардах рублей. 11 февраля станет известен результат.
Верховный суд Чечни получил жалобу от Газпрома о списании долгов с населения, она будет рассмотрена в течение нескольких дней. Напомним, речь идет о девяти миллиардах рублей. Указанная выше задолженность накопилась за шесть лет, с 2007 года. Ранее районный суд в Грозном постановил все списать с населения как «безнадежные к взысканию».
«Газпром межрегионгаз Грозный» с этим не согласился, потому что конкретная сумма в решении не прописана, пишет ТАСС. До этого Рамзан Кадыров заявил, что инвентаризация дебиторской задолженности Газпром будет завершена при поддержке властей региона.
Ранее сообщали, что на 1 декабря 2018 года общая задолженность за газ жителей Чечни составляла 13,2 миллиардов рублей. 9,353 миллиардов суд постановил списать как невозвратный долг.
Напомним, ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Рамзан Кадыров заявил, что работа по взысканию задолженности с населения не прекращается. Он подчеркнул, что в решении суда не было указано суммы задолженности, а цифра будет установлена только после полной инвентаризации.