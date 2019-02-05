Общественная организация «Опора России», объединяющая малый и средний бизнес, пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на сервис бронирования отелей Booking.com. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
«Опора России» считает, что Booking.com навязывает отелям политику паритета цен. Их обязывают давать лучшую цену, в которую также закладывается комиссия сервиса, начинающаяся от 15%. Это не позволяет гостиницам продавать номера дешевле на других сайтах, в том числе на их собственных, говорится в письме «Опоры России».
Отмечается, что прекратить сотрудничество с Booking.com отели также не могут, так как на него в 2018 году пришлось 67,6% запросов. Такая доля, по мнению «Опоры России», делает сервис монополией, деятельность которой должна регулироваться законом о защите конкуренции.
Опыт с паритетом цен пытаются применять все системы онлайн-бронирования отелей, но они отказались от официальных комментариев. Неофициально там говорят, что многие страны вводят на это законодательные ограничения, и тогда этот пункт исчезает из договоров, что недавно произошло в Грузии.
Собеседник «Коммерсанта» на туристическом рынке отметил, что даже в условиях ограничений Booking.com сможет добиваться гарантии лучшей цены, используя другие инструменты «бизнес-давления». В частности, он может не включать объект в специальные выборки.
В прошлом году на Booking.com также поступали жалобы от представителей туристического бизнеса. Весной 2018 года в Минкультуры пришло письмо от руководителя туроператора «Свой ТС» Сергея Войтовича с предложением ограничить работу сервиса на фоне антироссийских санкций. Министерство и Ростуризм выступили против этой инициативы.