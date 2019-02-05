ФАС получила жалобу на Booking.com из-за гарантии лучшей цены

Общественная организация «Опора России», объединяющая малый и средний бизнес, пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на сервис бронирования отелей Booking.com. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Опора России» считает, что Booking.com навязывает отелям политику паритета цен. Их обязывают давать лучшую цену, в которую также закладывается комиссия сервиса, начинающаяся от 15%. Это не позволяет гостиницам продавать номера дешевле на других сайтах, в том числе на их собственных, говорится в письме «Опоры России».

Отмечается, что прекратить сотрудничество с Booking.com отели также не могут, так как на него в 2018 году пришлось 67,6% запросов. Такая доля, по мнению «Опоры России», делает сервис монополией, деятельность которой должна регулироваться законом о защите конкуренции.

Опыт с паритетом цен пытаются применять все системы онлайн-бронирования отелей, но они отказались от официальных комментариев. Неофициально там говорят, что многие страны вводят на это законодательные ограничения, и тогда этот пункт исчезает из договоров, что недавно произошло в Грузии.

Собеседник «Коммерсанта» на туристическом рынке отметил, что даже в условиях ограничений Booking.com сможет добиваться гарантии лучшей цены, используя другие инструменты «бизнес-давления». В частности, он может не включать объект в специальные выборки.