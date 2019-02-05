Производитель хлебобулочных изделий увеличивает выпуск продукции при поддержке Корпорации МСП

Одному из ведущих производителей хлебобулочной продукции и кондитерских изделий СППК в Омской области «Тюкалинский хлеб» (г. Тюкалинск) открыла кредитная линия в Сбербанке на сумму 10 млн рублей по ставке 10,6% годовых. Финансирование обеспечено поручительством Корпорации МСП в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП. Средства направлены на приобретение сырья.

В результате финансовой поддержки кооператив увеличил объем выпуска продукции, удовлетворил растущий спрос на изделия, расширил географию продаж, подтвердил статус надежного поставщика и обеспечил дальнейшее устойчивое развитие производства.

Кооператив «Тюкалинский хлеб» выпускает около 5 тонн товаров в сутки. В ассортименте предприятия — около 130 сортов хлебобулочных изделий и 160 видов кондитерской продукции (пряники, печенье, торты, пирожные, зефир, мармелад и др.). Продукция хлебозавода реализуется в Тюкалинском и соседних районах, а также в областном центре, как в собственных магазинах, так и на прилавках партнерских торговых площадок. Изделия компании поставляются заказчикам на специализированном автотранспорте кооператива, что позволяет сохранять высокое качество продукции за время транспортировки.

По состоянию на 05 февраля 2019 года субъекты МСП Омской области получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 2 млрд рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму 2,5 млрд рублей.

Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства — инструмент государственной поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, предусматривающий ограничение процентной ставки по банковским кредитам до уровня не более 9,6% годовых для субъектов среднего бизнеса и не более 10,6% годовых — для малого. Программа реализуется — инструмент государственной поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, предусматривающий ограничение процентной ставки по банковским кредитам до уровня не более 9,6% годовых для субъектов среднего бизнеса и не более 10,6% годовых — для малого. Программа реализуется Банком России и Корпорацией МСП. Подробнее о Программе

Корпорация МСП создана в июне 2015 года в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства. На -5 февраля 2019 года Корпорация МСП предоставила субъектам МСП 12,1 тыс. гарантий и поручительств на сумму свыше 240,7 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь финансирование на 303,2 млрд рублей.