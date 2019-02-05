Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Россия и Иран придумали способ насолить США
Россия и Иран придумали способ насолить США
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.45
$
65.77
74.95
75.15
Прогноз
11.02 – 18.02
$
65.56
74.99
Индексы и котировки Brent
62.07
–0.14 Золото
1315.17
+0.05 РТС
1222.11
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
05.02
1.1433
+0.0065
21.01
1.1369
01.02
22.01
10.01

«Роснефть» сохранила лидерство по объему добычи нефти 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
«Роснефть» сохранила лидерство среди публичных нефтяных компаний по объему добычи нефти и жидких углеводородов. Добыча углеводородов в 2018 году составила 285,5 миллиона тонн нефтяного эквивалента, превысив уровень 2017 года на 1,3 процента. Это следует из пресс-релиза компании.
За 12 месяцев прошлого года «Роснефть» добыла 230,2 миллиона тонн жидких углеводородов, превысив среднесуточный объем производства 2017 года на 2,1 процента и установив новый отраслевой ориентир по добыче. Компания обеспечила основной прирост общероссийской суточной добычи нефти и газового конденсата: из более 180 тысяч баррелей прироста по России в целом в 2018 году более половины — доля «Роснефти».
По результатам 2018 года установлен новый рекорд в отрасли по суточной проходке бурения — 56 708 метров. Число новых введенных скважин было увеличено на 3,5 процента и составило свыше 3,4 тысячи единиц. Объем добычи трудноизвлекаемых запасов в 2018 году вырос на 15 процентов до 18,7 миллиона тонн, что более чем в 2 раза превышает показатели 2014 года. За прошедший год на залежи ТРИЗ пробурено более 820 скважин.
Добыча газа в 2018 году составила 67,26 миллиарда кубических метров. «Роснефть» сохраняет планы увеличить добычу газа к 2022 году до уровня выше 100 миллиардов кубометров.
Доказанные запасы углеводородов «Роснефти» на конец 2018 года увеличились на 4 процента до 41 миллиарда баррелей в нефтяном эквиваленте, коэффициент замещения доказанных запасов углеводородов составил 173 процента. Обеспеченность компании доказанными запасами углеводородов по классификации SEC составляет более 20 лет.
За 12 месяцев текущего года переработка сырья в компании выросла на 2,8 процента относительно 2017 года до 103,3 миллионов тонн. Общий объем нефтепереработки с учетом зарубежных предприятий в 2018 года вырос на 2 процента и составил 115 миллиона тонн. По итогам 2018 года нефтеперерабатывающие заводы «Роснефти» нарастили объем производства автомобильных топлив на 2 процента до 39,1 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
По итогам 2018 года «Роснефть» увеличила оптовые поставки моторного топлива (бензина класса Евро-5 и дизеля) на российский рынок на 5 процентов — до 28,7 миллиона тонн. Розничные объемы реализации топлива «Роснефти» по итогам 2018 года увеличились на 16 процентов. Выручка от продаж сопутствующих товаров на АЗС «Роснефть» за прошедший год выросла на 6 процентов. Выручка от деятельности кафе за 2018 г. выросла на 14 процентов к уровню 2017 года.
Последние новости
На Виктора Медведчука завели уголовное дело о госизмене США обвинили Россию в нечестной игре Телефонные террористы атаковали Москву
Комментарии
Компании , Роснефть
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Медведев пригрозил Белоруссии
Экономика
Назван размер средней зарплаты в Москве
Личный счет Экономика
Сбербанк ухудшил условия для россиян
Личный счет
Грузия делает важнейшую уступку России
Экономика В мире
Россиян начали штрафовать за нежелание строить дома
Недвижимость
Москвичам придется платить за метро по-новому
Личный счет Экономика
Рублю прогнозируют серьезное падение
Рынки
Долги за газ у жителей Чечни вызвали удивление
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение