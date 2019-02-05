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Рынок оценил способность «Русала» договариваться 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В условиях малого количества дипломатических побед за последнее время, мировой рынок оценил способность «Русала» договариваться, как выдающуюся. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков, комментируя увенчавшиеся успехом усилия менеджмента компании по снятию американских санкций.
При этом, по его словам, обсуждение истории с санкциями в отношении «Русала» в США еще не закончилось, потому что главы трех комитетов от демократической партии до сих пор продолжают требовать предоставить все данные, на основании которых Минфин США решил снять санкции с Русала, En+ и Евросибэнерго. «Поэтому я думаю там борьба продолжается», — заявил Ремчуков, отметив, что акционер этих компаний Олег Дерипаска пошел на значительные уступки, чтобы санкции были сняты, сократив свои доли владения и полностью отойдя от управления бизнесом.
«Но в целом эффект от того, что Русал договорился, конечно, производит большое впечатление. Там, рабочие сохранили свои рабочие места — 75 тысяч человек!» — восхищается Ремчуков.
В противном случае, по его словам, государство было бы вынуждено тратить средства на пособие по безработице, а также в рамках санкционной поддержки потратить 100 миллиардов рублей на закупку алюминия в госрезерве.
При этом, основное, считает эксперт, это то, что в результате снятия санкций было сохранено производство, налоговая база, рабочие места в России, и за рубежом, а государство не должно теперь тратить средства на помощь «Русалу».
«Выиграли акционеры, выиграли партнеры, выиграл мир, поскольку у них не будут повышены издержки на алюминий», — отметил Ремчуков.
Он также высказал мнение, что несмотря на сложную ситуацию в Конгрессе США, где вновь началась эскалация санкционной борьбы с компанией, у «Русала» есть высокие шансы выдержать эту борьбу на уровне американского правительства.
«Поэтому я думаю, что Министерство финансов устоит. Тем более, что американцы уже довольны — они ввели импортные пошлины на алюминий в свою страну и это тут же привело к росту инвестиций алюминиевую отрасль США. Потому что американцы хотят использовать алюминий для строительства инфраструктуры в Америке», — сказал Ремчуков.
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Комментарии
Компании , Константин Ремчуков , Олег Дерипаска , Казначейство США , En+ Group , Конгресс США , Евросибэнерго , Минфин , Русал , Эхо Москвы , Независимая газета
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