Рынок оценил способность «Русала» договариваться

При этом, по его словам, обсуждение истории с санкциями в отношении «Русала» в США еще не закончилось, потому что главы трех комитетов от демократической партии до сих пор продолжают требовать предоставить все данные, на основании которых Минфин США решил снять санкции с Русала, En+ Евросибэнерго . «Поэтому я думаю там борьба продолжается», — заявил Ремчуков, отметив, что акционер этих компаний Олег Дерипаска пошел на значительные уступки, чтобы санкции были сняты, сократив свои доли владения и полностью отойдя от управления бизнесом.

«Но в целом эффект от того, что Русал договорился, конечно, производит большое впечатление. Там, рабочие сохранили свои рабочие места — 75 тысяч человек!» — восхищается Ремчуков.

В противном случае, по его словам, государство было бы вынуждено тратить средства на пособие по безработице, а также в рамках санкционной поддержки потратить 100 миллиардов рублей на закупку алюминия в госрезерве.

При этом, основное, считает эксперт, это то, что в результате снятия санкций было сохранено производство, налоговая база, рабочие места в России, и за рубежом, а государство не должно теперь тратить средства на помощь «Русалу».

«Выиграли акционеры, выиграли партнеры, выиграл мир, поскольку у них не будут повышены издержки на алюминий», — отметил Ремчуков.

Он также высказал мнение, что несмотря на сложную ситуацию в Конгрессе США , где вновь началась эскалация санкционной борьбы с компанией, у «Русала» есть высокие шансы выдержать эту борьбу на уровне американского правительства.