«Роснефть» оценивает ситуацию в Венесуэле как временную и не влияющую на проекты компании

"Роснефть" оценивает ситуацию в Венесуэле как временную и не влияющую на проекты компании. Об этом сообщил в ходе телефонной конференции первый вице-президент компании, курирующий вопросы добычи, Эрик Лирон.

"Мы постоянно мониторим ситуацию, мы оцениваем ее как временную и не влияющую на реализацию наших проектов", — сказал он.

Лирон отметил, что компания не ожидает снижения добычи в рамках совместных предприятий с PDVSA в Венесуэле. Он добавил, что активы в Венесуэле являются исключительной ресурсной базой.

Рость добычи нефти в Венесуэле

"Роснефть" ожидает роста добычи нефти в Венесуэле в феврале до 1,5 млн баррелей в сутки, отметил вице-президент "Роснефти" и советник главы компании по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в переработке, коммерции и логистике Александр Крастилевский.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в декабре прошлого года добыча нефти в Венесуэле снизилась на 10 тыс. баррелей в сутки — до 1,25 млн баррелей.

"Все выплаты [государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA по долгу перед "Роснефтью"] идут строго в графике. Январь номинирован в точности с графиком, отставаний нет. Сейчас происходит номинация по танкерам на февраль, что тоже обеспечивает соблюдение графика, — сказал Крастилевский. — В контексте хочу добавить, что, наверное, первый месяц, когда мы должны увидеть рост объемов добычи в Венесуэле. По оперативным данным, январь уже стал превышать декабрь 2018 года, в феврале добыча должна выходить в суточном режиме на уровень 1,5 млн баррелей — это определенная гарантия соблюдения взятых на себя обязательств".

Венесуэльские проекты "Роснефти"

Российская компания реализует совместные с государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы PDVSA проекты по разведке и добыче нефти: Petromiranda, Petrovictoria, Petromonagas, Boqueron и Petroperija. По данным "Роснефти", суммарные геологические запасы нефти этих проектов оцениваются более чем в 20,5 млрд т. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven.

Помимо реализации нефтяных проектов, "Роснефть" имеет интерес и к газовым месторождениям Венесуэлы. В конце 2017 года власти страны выдали дочерней компании "Роснефти" лицензии на разработку шельфовых месторождений Патао и Мехильонес сроком на 30 лет. Для реализации проекта по добыче, подготовке и монетизации природного газа на базе этих месторождений также планировалось создать совместное предприятие с PDVSA. Целевой уровень добычи — 6,5 млрд куб. м. газа в год на протяжении 15 лет.

Кроме того, "Роснефть" с 2014 года выдала PDVSA авансы в качестве предоплаты за поставки нефти и нефтепродуктов на общую сумму $6,5 млрд В качестве обеспечения по кредиту на $1,5 млрд в залоге у "Роснефти" находятся 49,9% акций Citgo (владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами и сетью заправок в США, принадлежит PDVSA). По итогам девяти месяцев 2018 года PDVSA сократила долг перед "Роснефтью" до $3,1 млрд