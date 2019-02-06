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Минэкономразвития предложило оплатить малому бизнесу выход на биржу 

Финмаркет 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Минэкономразвития придумало, как расширить возможности финансирования малого и среднего бизнеса — с помощью субсидий, покрывающих расходы на выход компаний на фондовый рынок, пишут "Ведомости".
Сейчас малому бизнесу непросто получить доступ к финансированию. В ноябре средняя ставка рублевых кредитов таким компаниям на срок от года составляла 9,69%, следует из данных ЦБ, для всех компаний — 9,45%. Восемь из 10 малых и средних предприятий закрываются в течение года после начала работы и этот риск банки включают в стоимость кредитов, говорит главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Расширение доступа предпринимателей к деньгам — одна из главных целей нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса до 2024 г.
Чтобы решить проблему, Минэкономразвития решило направить предпринимателей на биржу — заменить деньги банков средствами инвесторов. Для таких компаний проект вводит два вида субсидий — на организацию и размещение облигаций (2% от выпуска, но максимум 1,5 млн руб.) и на выплату купонов (70% от суммы выплаты). Также Минэкономразвития планирует предоставлять поручительства по выпускам облигаций, вовлекать институты развития в качестве якорных инвесторов, снижать биржевые тарифы, перечисляет представитель Минэкономразвития. С учетом господдержки к 2024 г. планируется привлечь свыше 47 млрд руб. более чем по 100 новым выпускам облигаций малого и среднего бизнеса, рассказывает он.
На Московской бирже для компаний, существующих минимум год и с годовой выручкой 2-10 млрд руб., уже есть специальный сегмент — "Сектор роста". Он появился еще в июле 2017 г. Правда, бизнес выходить на биржу не спешит, за это время облигации на сумму 14,8 млрд руб. разместили только восемь компаний и еще три — акции. Прошло немного времени и сделки носили пилотный характер, потому что большое внимание уделялось качеству проектов, говорит представитель Минэкономразвития.
Многие компании не могут выйти на рынок из-за требований к ведению бизнеса и раскрытию информации, которым соответствуют далеко не все, объясняет инвестиционный стратег "БКС премьера" Александр Бахтин. Есть проблема и с покупателями — инвесторы предпочитают более ликвидных и надежных эмитентов, говорит он.
Тем временем, по словам председателя комитета ТПП по развитию малого и среднего бизнеса Игоря Скляра, инициатива Минэкономразвития для бизнеса — как зайцу пятая нога. На бирже критерий такого бизнеса — оборот от 2 млрд руб., но к малому бизнесу относятся компании с оборотом в 800 млн руб. А из-за сильной закредитованности ему не до фондового рынка, считает И. Скляр.
Правильнее развивать субсидирование ставки кредитов для малого бизнеса, считает В. Тихомиров, как для сельского хозяйства.
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Компании , Владимир Тихомиров , Московская биржа , Минэкономразвития , Центральный банк России , Ведомости
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