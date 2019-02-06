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McDonald's увеличит инвестиции в России 

ТАСС + ещё 4 48 минут назад
Фото: РИА Новости
McDonald's намерен увеличить инвестиции в развитие на российском рынке на 40% в 2019 году, а также увеличить темпы открытия новых ресторанов. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании McDonald's в России Марк Карена.
"В 2019 году планируем увеличить объем инвестиций более чем на 40% (по сравнению с 2018 году). Будем более активно открывать новые рестораны — 60, было 40 (в 2018 году)", — сказал он.
Руководитель российского подразделения компании не уточнил объем инвестиций в 2019 году, однако в целом за время работы в РФ McDonald's инвестировал в развитие на российском рынке более 61 млрд руб. Помимо новых открытий инвестиции в 2019 году будут направлены на увеличение количества сотрудников на 10%, обучение персонала, рост зарплат, инновации, расширение штата официантов в ресторанах, которые будут доставлять заказ прямо к столикам посетителей. Сейчас на предприятиях сети в РФ работают более 50 тыс. человек.
Кроме того, компания намерена полностью локализовать поставки в России.
"Сейчас у нас 98% российских поставщиков. Планируем в течение ближайших двух лет довести эту цифру до 100%", — отметил топ-менеджер.
McDonald's работает на российском рынке с 1990 года. Сеть в России насчитывает 680 предприятий в 55 субъектах РФ, из них около 100 точек развиваются по франшизе. Рестораны сети посещает порядка 1,5 млн посетителей в день.
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