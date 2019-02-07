Сбербанк заработал в январе 74 млрд рублей

Чистая прибыль Сбербанка в январе, по российским правилам бухгалтерского учёта (РСБУ) составила 73,7 млрд рублей. Соответствующая информация следует из опубликованных финансовых результатов кредитной организации.

Как следует из материалов Сбербанка, рост чистой прибыли происходил несмотря на сокращение некоторых ключевых балансовых показателей. Так, активы уменьшились за месяц на 1,1% — до 26,75 трлн рублей; портфель кредитов юрлицам просел на 2% — до 13,29 трлн рублей, а общий капитал снизился на 1,7% — до 4,19 трлн рублей.

«Характерные сезонные особенности января — снижение деловой активности и отток вкладов в период новогодних каникул — в этом году проявились в меньшей степени. Отток вкладов в реальном выражении был меньше прошлогоднего, а физическим лицам выдан рекордный для января объём кредитов», — рассуждает заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.

Так, в январе россияне кредитовались в Сбербанке почти на 54 млрд рублей, таким образом розничный портфель банка увеличился на 1%, достигнув 6,23 трлн рублей. В то же время граждане только в январе забрали из банка вкладов на 434,75 млрд рублей. Таким образом, этот источник фондированиясразу просел на 3,3% — до 12,6 трлн рублей.