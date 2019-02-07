Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.95
$
66.23
74.92
66.90
Прогноз
04.02 – 11.02
$
66.50
75.08
Индексы и котировки Brent
62.49
–0.38 Золото
1304.50
+0.01 РТС
1209.16
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
07.02
1.1343
–0.0040
23.01
1.1383
04.02
24.01
13.01

Сбербанк заработал в январе 74 млрд рублей 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Чистая прибыль Сбербанка в январе, по российским правилам бухгалтерского учёта (РСБУ) составила 73,7 млрд рублей. Соответствующая информация следует из опубликованных финансовых результатов кредитной организации.
Как следует из материалов Сбербанка, рост чистой прибыли происходил несмотря на сокращение некоторых ключевых балансовых показателей. Так, активы уменьшились за месяц на 1,1% — до 26,75 трлн рублей; портфель кредитов юрлицам просел на 2% — до 13,29 трлн рублей, а общий капитал снизился на 1,7% — до 4,19 трлн рублей.
«Характерные сезонные особенности января — снижение деловой активности и отток вкладов в период новогодних каникул — в этом году проявились в меньшей степени. Отток вкладов в реальном выражении был меньше прошлогоднего, а физическим лицам выдан рекордный для января объём кредитов», — рассуждает заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.
Так, в январе россияне кредитовались в Сбербанке почти на 54 млрд рублей, таким образом розничный портфель банка увеличился на 1%, достигнув 6,23 трлн рублей. В то же время граждане только в январе забрали из банка вкладов на 434,75 млрд рублей. Таким образом, этот источник фондированиясразу просел на 3,3% — до 12,6 трлн рублей.
News.ru: последние новости
Apple снова стала самой дорогой компанией США Путин проведёт встречу с гендиректором ВР McDonald's намерен ускорить развитие компании в России
Комментарии
Компании , Александр Морозов , Сбербанк России
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Россия и Иран отказались от доллара
Экономика Статьи
У «Северного потока-2» появился новый противник
Экономика В мире
Медведев пригрозил Белоруссии
Экономика
В России резко подорожал валидол
Рынки Личный счет
Россия и Иран придумали способ насолить США
Экономика Азия
Назван размер средней зарплаты в Москве
Личный счет Экономика
Сбербанк ухудшил условия для россиян
Личный счет
Грузия делает важнейшую уступку России
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение