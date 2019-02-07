Крупнейшие мировые автопроизводители предупреждают о мрачных перспективах отрасли

Трое из крупнейших мировых автопроизводителей предупредили, что перспективы на 2019 год выглядят все более мрачными, сообщает Financial Times

У компаний мало надежды на прекращение замедления роста в Китае или изменения вкусов потребителей, которое вынуждает их проводить дорогостоящее обновление модельных рядов.

Пессимистичный прогноз на предстоящий год от Toyota, General Motors и Daimler, — на которые в совокупности приходится каждый пятый проданный в мире автомобиль, — сопровождается разочаровывающими результатами за прошедший год.

Daimler, которому принадлежит Mercedes-Benz, зафиксировал падение чистой прибыли на 28% до €7,6 млрд в 2018 году.

GM заявил, что операционная прибыль в IV квартале снизилась на 8% в годовом выражении.

Как сообщали "Вести. Экономика", чистая прибыль Toyota в III квартале 2019 финансового года упала на 81%, поскольку слабость фондового рынка ударила по запасам акций крупнейшего японского автопроизводителя, а рентабельность на рынке США снизилась.

Компания также резко снизила прогноз чистой прибыли на весь 2019 финансовый год. Сейчас Toyota ожидает чистую прибыль в размере 1,87 трлн иен по сравнению с ноябрьским прогнозом в 2,3 трлн иен.

Между тем, финансовый директор GM Дивья Сурьядевара заявила, что ожидает небольшого роста в Китае. Она предупредила, что повышение цен на сырьевые товары, которые пострадали от тарифной войны США с Китаем, приведет к снижению результатов в 2019 году еще на $1 млрд после сокращения на $1 млрд в прошлом году.

Глава Daimler Дитер Цетше сообщил, что немецкий автопроизводитель готовит широкомасштабную программу сокращения затрат, чтобы высвободить наличные деньги для инвестиций в дорогие новые технологии, включая электрические и автономные транспортные средства.

Североамериканский и китайский рынки испытывают замедление роста или спад, при этом растущая конкуренция в Китае со стороны местных компаний создает угрозу для прибыли автоконцернов.

Резкое сокращение в отрасли происходит после нескольких лет устойчивого роста, что уже вынуждает компании закрывать заводы по всему миру. Производители пытаются адаптироваться к ослаблению спроса на многие из традиционных бестселлеров — особенно с дизельными двигателями — и защитить себя от падения продаж.

Ситуацию усугубляет необходимость инвестировать в дорогостоящие новые технологии для электромобилей и самоуправляемых систем. Это заставляет многих автопроизводителей идти на сотрудничество с конкурентами для распределения инвестиционных расходов.