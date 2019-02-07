Предприниматели Тульской области могут взять оборудование в лизинг по льготным ставкам

В среду, 6 февраля 2019 года, представители Корпорации МСП провели круглый стол по реализации программы льготной лизинговой поддержки для предпринимателей Тульской области.

Татьяна Гончарова рассказала участникам встречи о деятельности 4 дочерних региональных лизинговых компаний (РЛК) Корпорации МСП — РЛК Республики Татарстан, РЛК Республики Башкортостан, РЛК Ярославской области и РЛК Республики Саха (Якутия) . Руководитель Дирекции по управлению дочерними и зависимыми лизинговыми компаниями и инвестициями Корпорации МСПрассказала участникам встречи о деятельности

Целью создания РЛК является формирование новой ниши лизингового рынка в сегменте лизингового финансирования высокотехнологичного и инновационного оборудования, промышленного медицинского оборудования, а также оборудования в сфере переработки и хранения сельскохозяйственной продукции и оборудования в сфере спорта, туризма и гостиничного хозяйства. В рамках программы оборудование субъектов индивидуального и малого предпринимательства предоставляется по льготным ставкам — 6% годовых для оборудования отечественного производства, 8% годовых — зарубежного производства.

Татьяна Гончарова подчеркнула, что услугами РЛК могут воспользоваться компании, которые зарегистрированы и ведут свою деятельность в любом регионе России .

«Данное сотрудничество позволит таким компаниям за счет модернизации и укрепления производственного потенциала увеличить объемы выпускаемой продукции, получить дополнительные возможности по расширению рынков сбыта, в том числе за счет сотрудничества с крупнейшими заказчиками с государственным участием», — отметила Татьяна Гончарова.

По данным на декабрь 2018 года, общий объем финансирования РЛК (стоимость оборудования за вычетом аванса) субъектов малого предпринимательства составил 3 089 млн рублей (РЛК Республики Татарстан — 1 345,0 млн рублей, РЛК Республики Башкортостан — 1 338,3 млн рублей, РЛК Ярославской области — 305,3 млн рублей, РЛК Республики Саха (Якутия) — 100,6 млн рублей).

Объем лизинговой поддержки субъектов МСП Тульской области составил 9,5 млн рублей (лизинговый проект на приобретение металлообрабатывающего оборудования, профинансированный РЛК Республики Татарстан). В настоящее время на рассмотрении РЛК находятся 3 проекта малых компаний Тульской области на общую сумму финансирования 30,4 млн руб. для приобретения промышленного оборудования общей стоимостью 36,4 млн руб.