Корпорация МСП провела круглый стол по развитию сельхозкооперации в Тульской области

В четверг, 07 февраля 2019 года, представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) провели круглый стол по развитию сельхозкооперации для предпринимателей Тульской области.

Руководитель Дирекции по развитию сельскохозяйственной кооперации Елена Дубинчук сообщила, что в регионе в рамках проводимой Корпорацией работы по внедрению в субъектах Российской Федерации наилучших региональных практик управления системой сельскохозяйственной кооперации, разработан и утвержден Комплекс мер по развитию сельхозкооперации в Тульской области на 2018-2020 гг.

В результате реализации данных мер в 2018 году в Тульской области сформирована система информационного обеспечения сельскохозяйственных кооперативов, проведены выездные совещания в муниципальных образованиях и целый ряд учебно-практических семинаров в рамках Совета фермеров, созданного при министерстве сельского хозяйства Тульской области по вопросам формирования и функционирования сельскохозяйственной потребительской кооперации, создано 4 сельскохозяйственных кооператива, организовано 5 тысяч ярмарок, 46 ярмарочных площадок и 7 розничных фермерских рынков действует на постоянной основе.

Во исполнение пункта 4 перечня поручений Президента от 30 марта 2018 г. № Пр-529 76 субъектами Российской Федерации в соответствии с рекомендациями, подготовленными Корпорацией и утвержденными проектным комитетом по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации, деятельность которых направлена на оказание информационно-консультационных услуг сельскохозяйственным кооперативам и малым формам хозяйствования, информирование фермеров и сельхозкооперативов о мерах поддержки, оказание содействия в получении и помощь в подготовке документов для получения этой поддержки, обучение по вопросам деятельности кооператива, помощь в составлении бизнес-плана и технико-экономического объекта. Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации на территории Тульской области определен АО «Тульский аграрный центр».

Елена Дубинчук также проинформировала участников встречи о том, что в рамках разработанного Корпорацией МСП совместно с АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, АО «МСП Банк» комплекса специализированных мер («коробочный» продукт) для сельскохозяйственных кооперативов в 2018 году сельскохозяйственными кооперативами получена финансовая поддержка в размере 19,5 млрд рублей. также проинформировала участников встречи о том, что в рамках разработанного Корпорацией МСП совместно с Минсельхозом России в 2018 году сельскохозяйственными кооперативами полученав размере

Всего в Российской Федерации в 2018 году создано 739 сельскохозяйственных кооперативов.

По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, на территории Тульской области зарегистрирована 241 000 личных подсобных хозяйств, в том числе товарных — 9 900. По данным Росстата на январь 2018 года, количество зарегистрированных сельхозкооперативов — 74, крестьянско-фермерских хозяйств — 1 803.