Прибалтика стала жертвой американской борьбы с Китаем

Целую кампанию травли развязали в странах Прибалтики против китайской телекоммуникационной фирмы Huawei, активно занимающейся завоеванием местного рынка. Все это выглядит тем более удивительно, что еще недавно прибалты активно пытались наладить экономическое сотрудничество с Китаем. Почему же все изменилось и кто за этим стоит?

Прежде всего, стоило бы уяснить, сколь важное значение придают в странах Балтии налаживанию экономических отношений с дальневосточным гигантом. Китай привлекает прибалтов и необъятностью своего рынка и тем, что Пекин выстраивает свою сеть транзитных коммуникаций в Западную Европу.

Ради доступа к столь вкусному куску можно переступить и через идеологические противоречия. Так, хотя в странах Балтии компартии запрещены, а коммунистическая символика под запретом, это не мешает представителям правительств этих стран регулярно заявлять о желании дружить с Китаем. За последние шестнадцать лет китайцы вложили, например, в Эстонию 23 миллиона евро, в Литву — 33 миллиона евро.

Однако, в этих странах надеются, что размер инвестиций со временем вырастет на порядки. Так, в ноябре 2015 года тогдашний премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс заявил о «стратегическом партнерстве» своей страны с Китаем. Буткявичюс с торжеством привез из Китая подписанные им там соглашения об участии Литвы в проекте «Нового шелкового пути».

Наводят связи с КНР и эстонцы. В апреле прошлого года дочерняя фирма эстонской логистической компании GTS Express заключила договор о сотрудничестве с китайским железнодорожным предприятием. По нему с июня 2018-го в эстонский порт Мууга в неделю прибывают по два поезда, следующие из провинции Шэньси в центральной части Китая. Кроме того, уже сейчас в Китай экспортируют из Эстонии электрические и механические устройства, древесину и изделия из нее. На китайский рынок пытаются пробиться и эстонские пищевики.

Такие достижения соседей-конкурентов по прибалтийскому региону вызвали обеспокоенность экс-премьера Литвы Буткявичюса. Он недоволен тем, что хотя деклараций и меморандумов между Литвой и КНР в рамках «Нового шелкового пути» подписано множество, но в реальности китайские поезда пока идут в страну еще в небольшом количестве. Экс-премьер уверен, что литовским высшим чиновникам следовало бы активнее вести диалог с китайскими представителями. Прислушавшись к этим рекомендациям, президент Даля Грибаускайте лично в ноябре 2018-го отправилась в Китай, где встретилась с его главой Си Цзиньпинем.

В ходе беседы с китайским лидером Грибаускайте заявила о необходимости ускорить «забуксовавшую» по техническим причинам сертификацию в Китае литовских изделий из говядины и птичьего мяса.

Одним из наиболее перспективных направлений до самого последнего времени в Прибалтике считалось сотрудничество с Китаем в цифровой сфере. Настолько, что недавно на эту тему счёл необходимым высказаться премьер Эстонии Юрии Ратас. Участвуя в ноябре 2017 года в совместном с представителями стран восточной и центральной Европы, а также Китая саммите в Будапеште, он заявил: «Между Эстонией и Китаем сложились хорошие отношения. Однако в области экономического сотрудничества, особенно в сфере торговли, транспорта и транзита, имеется много неиспользованных возможностей». Встретившись спустя полгода с главой правительства Китая Ли Кэцяном, Ратас сказал, что двустороннему сотрудничеству необходимо придать больше цифрового масштаба.

«Помимо железных, шоссейных дорог и трубопроводов современные общества объединяют также цифровые мосты», — подчеркнул эстонский премьер.

Хочешь не хочешь, а придется…

В ноябре 2017 года эстонский министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало заключила с Китаем соглашения о сотрудничестве в сфере электронной торговли, информационным связям и по транзиту на «Новом Шелковом пути».

Это способствовало установлению деловых связей эстонцев с такими китайскими компаниями, как Alibaba и Huawei. К слову, в 2016 году региональное бюро Huawei Consumer Business Group переехало из Риги в Вильнюс. Его глава Янь Фей объяснял это тем, что в Литве у Huawei много проектов, и так удобнее.

«В Литве мы построили инфраструктуру для операторов (мобильной связи — ВЗГЛЯД) Omnitel и Bite, оборудовали сеть 4G для литовского телерадиоцентра. Также я сотрудничаю с Вильнюсским университетом, в котором есть сетевая академия Huawei и лаборатория мобильных приложений. В Латвии на нашей инфраструктуре работает оператор Bite, в Эстонии — Elisa», — объяснял бизнесмен.

Он похвалился тем, что за полтора года добился увеличения принадлежащей Huawei доли рынка в Литве с 4-х до 10%, в Латвии — с 5-ти до 18%, в Эстонии — с 8-ми до 17%.

Однако теперь стремительное развитие Huawei в Прибалтике оказалось поставлено под угрозу.

Как известно, в начале декабря 2018 года в Ванкувере была арестована главный финансовый директор и заместитель председателя правления Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, дочь основателя компании Жэня Чжэнфэя. Арест был произведен по запросу США, где ее подозревают в нарушении торговых санкций против Ирана. Министерство иностранных дел КНР выразило США решительный протест в связи с задержанием Мэн Ванчжоу. Это спровоцировало новый виток конфликта в отношениях Китая и западного блока.

Срочный арест в Китае и заключение под стражу двоих граждан Канады практически сняло вопрос об экстрадиции Мэн Ваньчжоу в Соединенные Штаты — ее освободили под залог. Правительства США, Великобритании, Новой Зеландии и Австралии ввели ряд мер по запрету и ограничению использования оборудования Huawei из-за «возможных связей предприятия с органами разведки Китая». 5 февраля представитель американского Госдепа призвал страны Евросоюза воздерживаться от покупки оборудования Huawei при внедрении систем мобильной связи пятого поколения (5G).

Однако исполнительные прибалты начали отрабатывать эту программу еще в декабре. Так, вскоре после известия об аресте Мэн Ванчжоу эстонский Департамент государственных инфосистем Эстонии поспешил заявить, что госструктуры страны устройств Huawei не применяют, и посоветовал не использовать их при передаче секретной информации. Эстонское госведомство не побоялось бросить тень на компанию, которая активно действует в их стране. Ведь модули Huawei используются на многих эстонских вышках сотовой связи, а кроме того эта компания занимается разработкой и интеграцией нового поколения беспроводного интернета 5G на территории Эстонии.

Министр предпринимательства и инфотехнологий Эстонии Рене Таммист попытался переложить ответственность за возможный бойкот третьего в мире производителя устройств мобильной связи на Брюссель.

«Евросоюз должен выработать единую позицию по данному вопросу. Но предварительно следует дождаться оценки компетентного общесоюзного ведомства, например, Европейского агентства по сетевой и информационной безопасности», — уклончиво сказал министр, которому собственное участие во всей этой истории явно не нравится.

По факту же указания из США по отказу от использования устройств Huawei фактически обесценили прежние заявления эстонского руководства о желательности расширения цифрового сотрудничества с Китаем.

Угроза — «китайский шпионаж»

Куда более активную атаку на китайскую фирму повели в Литве. Там призвали проверить надежность технологий Huawei сначала депутаты Сейма от консервативной партии «Союз отечества-Христианские демократы Литвы» Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис . По мнению консерваторов, это следует сделать уже хотя бы потому, что подобные предложения ранее прозвучали в Великобритании, Германии и Норвегии.

«Не следует отбрасывать возможность, что в технологическом оборудовании Huawei оставлены так называемые лазейки, которые в дальнейшем могут быть использованы при попытке подобраться к информации в целях шпионажа или даже саботажа», — стращает Ажубалис.

Кащюнас подхватил, что технологическое оборудование Huawei потенциально может представлять угрозу национальной безопасности.

Через пару недель группа из четырех депутатов СО-ХДЛ, в том числе глава партии Габриэлюс Ландсбергис, выступила с заявлением о необходимости отказа от использования оборудования Huawei. Депутаты считают эту компанию «широко известной своим агрессивным кибернетическим шпионажем» и уверены, что ее оборудование может служить целям несанкционированного сбора информации. Консерваторы призвали литовские предприятия переходить к «использованию технологических продуктов связи, разработанных исключительно в странах-членах Евросоюза, Европейского экономического пространства или НАТО ».

5 февраля в бой вступила «тяжелая артиллерия» — были опубликованы ежегодные отчеты Департамента государственной безопасности Литвы и военной разведки. Правда, имя Huawei там впрямую не упоминалось, зато впервые среди угроз Литве был назван — «китайский шпионаж»! По мнению спецслужб прибалтийской республики, Китай активно интересуется внутренней и внешней политикой Литвы, ее экономикой, военным сектором, доступной литовским гражданам информацией о международных проектах сотрудничества различных стран с Китаем, планами страны на будущее. Литовские ведомства прогнозируют, что в долгосрочной перспективе разведывательная деятельность Китая в Прибалтике будет расширяться.

Нечего и говорить, что подобные обвинения фактически торпедируют прежние заявления руководства Литвы о стремлении к сотрудничеству с Китаем. В настоящее время оборудование Huawei литовская компания Telia Lietuva использует для внедрения в стране сети 5G. Это единственная телекоммуникационная компания в стране, предоставляющая услуги фиксированной связи, а также интернета и кабельного телевидения.

Вряд ли литовское руководство всерьез считает, что Huawei в частности и Китай в целом действительно представляют какую-то серьезную угрозу для их страны. Но не повиноваться отмашке «старшего брата» они не могут. Таким образом, элиты действуют против интересов собственного государства, фактически расчищая «поляну» для конкурентов Huawei из стран западного блока. Однако, под удар ставятся и пищевики из стран Балтии, пытающиеся закрепиться на китайском рынке. Как показывает история с задержанием Мэн Ванчжоу, обид Китай не спускает и всегда старается отплатить той же монетой.