РЖД решил проблему «Мценского литейного завода»

Конфликт «Мценского литейного завода» с РЖД был исчерпан, благодаря оперативному вмешательству со стороны руководства госкомпании. Глава РЖД Олег Белозеров встретился 8 февраля 2019 с гендиректором ОАО «Мценский литейный завод» Игорем Сычкиным, чтобы официально развенчать мифы, возникшие вокруг трехлетнего контракта, заключенного между двумя организациями.

Речь идет о поставках анкерных рельсовых скреплений (АРС), которые являются одним из основных видов продукции завода. Фактически, предприятие численностью 1050 человек полностью зависит от заказов РЖД. Несмотря на наличие долгосрочного контракта, директор завода выразил обеспокоенность относительно заказов со стороны госкомпании и решил поделиться своими мыслями напрямую с Владимиром Путиным в ходе форума «Деловая Россия» 6 февраля 2019. Президент РФ воспринял его слова серьезно и пообещал разобраться.

Все точки над «и» расставил Олег Белозеров, который подтвердил исполнение компаний контрактных обязательств перед заводом в ходе официальной встречи, организованной уже через день после обсуждения данного вопроса на Форуме. Аналогичная тема ранее поднималась на совещаниях с участием госкомпании и губернатора Орловской области Андрея Клычкова . В рамках этих встреч глава РЖД также озвучивал планы по закупкам АРС, транслируя четкую позицию, закрепленную договоре сроком на 3 года.

АРС используются при монтаже железнодорожных полотен для крепления рельсов. Это технологически более совершенная альтернатива традиционным клеммно-болтовыми креплениям, которые использовались в советские времена и до сих пор еще присутствуют на некоторых участках. Анкерные крепления исключают необходимость смазки и подтяжки болтов и гаек, что позволяет снизить эксплуатационные затраты на содержание путей на 30–40%. К тому же они просты в монтаже и сравнительно более долговечны. АРС используются на участках скоростного движения поездов «Москва — Петербург», «Москва — Нижний Новгород».

Анкерное крепление — российская разработка начала 2000-х годов, у которой есть также зарубежные аналоги (Vossloh и Pandrol). Сегодня в России действует несколько производителей таких деталей, работающих в условиях рыночной конкуренции.

РЖД является одной из крупнейших мировых железнодорожных сетей и самых безопасных. Требования, предъявляемые госкомпанией к оборудованию, материалам и комплектующим, традиционно считаются довольно жесткими. Они сложились на основе многолетнего опыта работы РДЖ в условиях разных климатических поясов и прописаны в нормативно-правовой базе организации.

Результаты такого подхода видны даже сторонним наблюдателям. Так, например, недавно корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен с удивлением отметила, что несмотря на морозы в 40 градусов, поезда в Сибири ходят по расписанию, а любые проблемные ситуации (например, последствия снегопада) решает «целая армия» работников РЖД.

При проведении проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ РЖД учитывает мировой опыт, а также новейшие технические достижения. Не секрет, что сегодня технологии обновляются практически ежегодно, особенно в секторе запчастей и комплектующих. Это позволяет производителям постоянно тестировать новые образцы и предлагать конкурентные продукты — экономически выгодные и качественные. В этой связи РЖД держит руку на пульсе и проводит мониторинг рынка в поисках оптимальных предложений. Эта стратегия особенно актуальна с учетом планов развития беспилотного железнодорожного движения, которое требует качественной и современной ж/д-инфраструктуры. И этим высоким требованиям сегодня обязаны соответствовать не только руководители РЖД, но остальные участники системы: разработчики, производители и поставщики.