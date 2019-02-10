Микрофинансовой компанией года по версии Банки.ру стал «МигКредит»

По словам директора департамента аналитики и контента Банки.ру Сабины Хасановой, «МигКредиту» удалось стать лидером в своем сегменте благодаря не только качеству продуктов и услуг, но и уникальной модели обслуживания. «Эта компания за восемь лет существования выбилась в лидеры рынка, а подкрепленный качеством рост ценится вдвойне, — отметила Сабина Хасанова. — Уникальная гибридная модель кредитования через онлайн— и офлайн-каналы приносит свои плоды: в минувшем году компания увеличила количество выданных займов на 80%, а клиенты при этом продолжают отмечать высокое качество ее услуг!» Награду получил генеральный директор «МигКредита» Олег Гришин , который в ответном слове сказал: «Я фантастически и безумно счастлив, что очень крутая и авторитетная компания Банки. ру выделила нас на финансовом небосклоне. У нас классные финансовые продукты, мы взаимодействуем со многими крупными компаниями, у нас отличная стратегия, видение. Но в конце концов все решали люди, а не стратегия. Спасибо вам! Ура!».