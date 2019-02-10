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Микрофинансовой компанией года по версии Банки.ру стал «МигКредит» 

Банки.ру 4 часа назад
Фото: РИА Новости
По словам директора департамента аналитики и контента Банки.ру Сабины Хасановой, «МигКредиту» удалось стать лидером в своем сегменте благодаря не только качеству продуктов и услуг, но и уникальной модели обслуживания.
«Эта компания за восемь лет существования выбилась в лидеры рынка, а подкрепленный качеством рост ценится вдвойне, — отметила Сабина Хасанова. — Уникальная гибридная модель кредитования через онлайн— и офлайн-каналы приносит свои плоды: в минувшем году компания увеличила количество выданных займов на 80%, а клиенты при этом продолжают отмечать высокое качество ее услуг!»
Награду получил генеральный директор «МигКредита» Олег Гришин, который в ответном слове сказал:
«Я фантастически и безумно счастлив, что очень крутая и авторитетная компания Банки. ру выделила нас на финансовом небосклоне. У нас классные финансовые продукты, мы взаимодействуем со многими крупными компаниями, у нас отличная стратегия, видение. Но в конце концов все решали люди, а не стратегия. Спасибо вам! Ура!».
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Компании , Олег Гришин , Мигкредит , Banki.ru
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