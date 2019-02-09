Forbes (США): почему Франция только что спасла «Северный поток—2»?

Разногласия из-за российского газопровода стихают. На этот раз Франция пошла на уступки, заявив, что ей удалось достичь «компромисса» с Германией по строительству «Северного потока — 2». Есть мнение, что Франция вообще не собиралась поддерживать блокировку газопровода, а просто попыталась использовать «Северный поток—2» в качестве козыря в одном ее споре с Германией.

Порой ситуация может резко измениться всего за один день.

7 февраля перспективы российского проекта «Северный поток—2» казались весьма мрачными. Спустя несколько месяцев, в течение которых Франция подчеркивала, что она не хочет ввязываться в споры вокруг этого газопровода, представительница французского Министерства иностранных дел внезапно заявила, что ее страна поддержит предложение Еврокомиссии , которое существенно осложнит процесс строительства газопровода.

8 февраля Франция так же внезапно изменила свою позицию, заявив на совещании министров энергетики в Брюсселе, что ей удалось достичь «компромисса» с Германией.

Газопровод «Северный поток—2» позволит поставлять газ из России в Германию по дну Балтийского моря. Против его строительства активно выступает целая коалиция защитников окружающей среды и правых правительств в Восточной Европе и США. Всех их объединяет убежденность в том, что этот новый газопровод надолго закрепит зависимость Европы от российского газа. Это обернется проблемами как для борьбы с изменениями климата, так и для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Канцлер Германии Ангела Меркель стремится отстоять этот проект, поскольку ей необходимо выполнить свое обещание и в ближайшие несколько лет заменить атомную и угольную энергию. Однако на саммите НАТО , который прошел в Брюсселе в июле прошлого года, президент США Дональд Трамп резко раскритиковал решение Меркель одобрить строительство этого газопровода, заявив, что он сделает Германию «совершенно зависимой» от России. Администрация Трампа предпочла бы, чтобы Германия вместо этого импортировала американский сжиженный газ.

Остановки и запуски

В результате мощного давления со стороны Вашингтона критическая масса стран Евросоюза получила возможность заблокировать мандат ЕС на строительство газопровода. В ответ на это Германия и Россия заявили, что для строительства газопровода им не нужно одобрение всего блока, а нужно лишь согласие тех стран Евросоюза, через которые этот газопровод будет проходить (то есть Финляндии, Швеции, Дании и Германии).

Признав, что правила являются недостаточно четкими, Еврокомиссия выдвинула предложение, согласно которому все газопроводы, ведущие из стран или в страны, не входящие в состав Евросоюза, должны будут получить разрешение всего блока. Германия призывала членов Евросоюза не принимать это предложение, потому что оно позволит Брюсселю поставить крест на реализации проекта газопровода «Северный поток—2», чье строительство уже началось.

Франция старалась не вмешиваться в эти споры. Ее вчерашнее заявление о том, что она поддержит предложение Еврокомиссии, могло резко изменить ход игры, поскольку в Европейском совете Франция занимает второе после Германии место по числу голосов.

Однако министрам Франции и Германии удалось найти компромисс, который позволит сохранить те пункты предложения Еврокомиссии, которые обуславливают увеличение степени контроля ЕС над подобными проектами, но не позволит ЕС ставить крест на них.

Как сообщают источники в Евросоюзе, хотя такое компромиссное решение может осложнить процесс строительства этого газопровода, оно все же не помешает его завершить.

Однако говорить о том, что теперь «Северному потоку—2» уже ничего не угрожает, пока рано. Тот компромисс, к которому пришли министры сегодня утром, теперь должен получить одобрение Европарламента . Эти переговоры будут идти ближайшие несколько месяцев. Но, даже если парламент заблокирует это компромиссное решение, в результате предложение Еврокомиссии попросту не будет принято — и «Северный поток—2» будет спасен.

Есть мнение, что Франция вообще не собиралась поддерживать предложение Еврокомиссии и что она попыталась использовать «Северный поток—2» в качестве козыря в одном ее споре с Германией. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы Меркель приняла его предложения по реформированию Евросоюза, в то время как Меркель продолжает отвергать его предложения касательно общего бюджета и долговой системы еврозоны.

В ближайшие несколько недель мы, возможно, увидим то, чем Германии пришлось пожертвовать, чтобы Франция пошла на компромисс по «Северному потоку—2» — вероятно, Германия объявит о том, что она принимает предложения Макрона. Учитывая, что Франция не демонстрировала особого интереса к теме «Северного потока—2» до этой недели, это кажется наиболее вероятным объяснением такой резкой перемены в позициях Парижа.

Подобные колебания, несомненно, расстроят оппонентов газопровода в Вашингтоне и Варшаве. Но со стороны Берлина и Москвы сегодня донесется вздох облегчения.