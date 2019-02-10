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Мэрия Парижа собралась отсудить €12,5 млн у Airbnb 

360tv.ru + ещё 5 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Крупнейший сервис аренды жилья Airbnb может быть оштрафован на 12,5 миллионов евро — мэрия Парижа собралась подавать на владельцев онлайн-платформы в суд за незарегистрированные квартиры. Об этом сообщило издание Le Journal du Dimanche со ссылкой на слова мэра Парижа Анн Идальго.
Ранее проверка выявила на сайте Airbnb около одной тысячи незарегистрированных квартир.
«Мы не можем принять тот факт, что Airbnb и другие платформы нарушают закон… Наши контрольные органы выявили одну тысячу незаконных объявлений, за каждое из которых может быть наложен штраф в 12,5 тысячи евро», — заявила Идальго.
Идальго сказала, что не имеет ничего против того, что некоторые парижане сдают свое жилье туристам на несколько дней в году.
Мэр заявила, что будет бороться с собственниками квартир, которые сдают свои площади туристам круглый год, не заявляя об этом. Онлайн-сервисы аренды помогают им в незаконном обогащении.
В Airbnb заявили, что компания информирует своих клиентов об обязанностях, регистрационном номере и правилах оформления объявлений.
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