Газпром заново открыл Америку

"Газпром" заново открыл Америку для России. Газовый холдинг разместил облигации в долларах на бирже США на $1,25 млрд Это первое подобное размещение с апреля 2018 г., когда США ужесточили санкции против России.

Добавим также, что сам "Газпром" не размещал облигации в долларах уже два года.

По оценке экспертов, продажа бумаг прошла крайне успешным. Бонды были проданы на 10 базисных пунктов ниже справедливой доходности, что за последний года не удавалось в Штатах ни одному эмитенту, говорится в пресс-релизе. Около половины выпуска купили американские инвесторы, 20% — европейские. По 10% приобрели швейцарские и российские инвесторы, из Великобритания — 6%.

Стоит отметить, что спрос на евробонды "Газпрома" превысил предложение более чем в три раза.

В материалах компании к выпуску евробондов отмечено, что общий долг "Газпрома" к концу сентября 2018 г. составлял 3,512 трлн руб., чистый долг — 2,204 трлн руб. Отношение чистого долга к показателю EBITDA составляло 1х против 1,4х на 31 декабря 2017 г. Большая часть долга компании (80%) номинирована в иностранной валюте.

Еще раз отметим, что российский производитель газа не занимал в долларах на публичном рынке с марта 2017 г., а остальные российские компании почти целый год отдавали предпочтение евро, швейцарскому франку и иене на фоне роста процентных ставок в США и санкций.

"Газпрому" в апреле предстоит погасить бонды на $2,25 млрд, а в октябре — ноты на 500 млн швейцарских франков.

Компании нужны средства, как минимум чтобы рефинансировать облигации сроком погашения в 2019 г., говорила Bloomberg в начале февраля Кити Панцхава, старший кредитный аналитик Exotix Partners LLP. Она ожидала успешного размещения без премии к вторичному рынку на фоне удачно выбранного момента после сохранения ставки и мягких комментариев ФРС

Позитивный прогноз давали и другие эксперты.

"После заседания ФРС предложения из ЕМ будет много, но с точки зрения выбора времени лучше, чем сейчас, не найти, — приводит Bloomberg слова инвестменеджера Aberdeen Standard Investments Виктора Сабо.

Действительно, момент выбран крайне удачно. Поскольку склонность к риску позитивна для долга развивающихся стран, на рынке отсутствуют эмитенты из EMEA, что также позитивно, а ставки для российских компаний выглядят привлекательно

Как сообщали "Вести. Экономика", в ноябре 2018 г. "Газпром" разместил выпуск еврооблигаций на 1 млрд евро под 2,95% годовых. Выпуск стал одним из крупнейших на международном рынке среди российских компаний за последние 4 года.

"Газпром" в 2018 г. трижды выходил на международный долговой рынок, разместив два выпуска еврооблигаций в евро и один выпуск в швейцарских франках. Кроме того, компания разместила бонды в японских иенах для японских инвесторов.