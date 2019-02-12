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Государство поддержит социальных предпринимателей 

Парламентская газета + ещё 4 12 февраля 2019
Фото: TWITTER.COM
Правительство предлагает выделить социальное предпринимательство в отдельную область деятельности малого и среднего бизнеса. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по экономполитике рассмотрит на заседании 12 февраля.
Предлагается закрепить в законодательстве понятие «социальное предприятие», прописать критерии отнесения к этой категории, и указать формы их поддержки. В соответствии с законопроектом, к социальным может быть отнесено предприятие, которое принимает на работу граждан, которые являются социально уязвимыми. Это инвалиды, многодетные родители, выпускники детских домов в возрасте до 23 лет, пенсионеры и предпенсионеры. Доля таких работников должна составлять не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 25%. Социальными предлагается признать компании, которые обеспечивают доступ к рынкам сбыта товаров, работ и услуг, производимых социально незащищёнными категориями граждан, и которые сами производят товары для этих групп населения.
Ранее законопроект одобрили на заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. По словам главы Комитета Николая Николаева, концепция документа является актуальной и своевременной и позволяет создать правовые условия для развития социального предпринимательства в нашей стране. При этом депутат считает необходимым ко второму чтению законопроекта проработать вопрос, почему круг социально ориентированных предприятий ограничивается только субъектами малого и среднего бизнеса, и почему такими не могут признаваться другие хозяйствующие субъекты. Также, по словам Николаева, в документе нужно прописать механизмы оценки эффективности деятельности социальных предприятий.
С 2012 года мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса, которые занимаются социальным предпринимательством, включены в комплекс мер, которые реализует Минэкономразвития. Это безвозмездные субсидии предприятиям на реализацию социальных проектов, на создание и обеспечение работы центров инноваций социальной сферы.
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Комментарии
Компании , Другое , Экономика , Госдума , Минэкономразвития
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