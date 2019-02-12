Корпорация МСП провела семинар по участию в закупках для предпринимателей Ярославской области 

12 февраля 2019 года в рамках визита представителей Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) в Ярославскую область прошел круглый стол «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону №223-ФЗ».
В круглом столе приняли участие директор Департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина, руководитель Дирекции информационного обеспечения и методологии организации закупок у субъектов МСП Наталья Власова, заместитель Председателя Правления АО «МСП Банк» Петр Тарасов, директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» Юрий Зафесов, руководитель направления правовой работы и экспертизы ООО «Интер РАО — Центр управления закупками» Владимир Дмитриев, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТНС энерго Ярославль» Артем Нигматуллин, заместитель начальника Ярославского регионального отделения Центра организации закупочной деятельности ОАО «РЖД» Александр Ушенин, ведущий специалист отдела сопровождения закупок АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Ольга Симакова, заместитель директора производства по кооперации ПАО «ОДК — Сатурн» Роман Шевантаев, генеральный директор АО «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин, руководитель «Центра развития поставщиков» Дмитрий Масалов, генеральный директор АО «Региональная лизинговая компания ЯО» Илья Филиппов, генеральный директор АНО «Центр поддержки экспорта ЯО» Наталья Багрова, предприниматели.
Наталья Власова рассказала участникам круглого стола о реализуемых Корпорацией мерах поддержки малых и средних компаний по расширению доли участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков. Она отметила, что одним из результатов эффективного взаимодействия между Корпорацией МСП, Ярославской областью и крупнейшими заказчиками является прирост объема закупок у субъектов МСП региона. Так, рост объема закупок у субъектов МСП Ярославской области в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился на 100% (на 10 млрд рублей).
«В целом за период с 2016 по 2019 годы крупнейшими заказчиками заключено 8 112 договоров на общую сумму 38,65 млрд рублей с 1 514 субъектами МСП, зарегистрированными на территории Ярославской области», — отметила Н. Власова.
Заместитель Председателя Правления АО «МСП Банк» Петр Тарасов рассказал участникам круглого стола о мерах финансовой поддержки бизнеса, кредитных продуктах банка для различных категорий предпринимателей.
Представители крупнейших заказчиков рассказали участникам круглого стола о ключевых принципах организации закупочной деятельности, а также об особенностях участия в закупках субъектов МСП, в том числе о прохождении процедуры аккредитации.
Генеральный директор АО «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин разъяснил алгоритм проведения электронных закупок, вопросы, возникающие относительно регистрации на ЭТП, поиска и участия в закупочных процедурах.
В ходе встречи спикеры также ответили на вопросы предпринимателей о процедуре проведения закупок, регистрации на электронных торговых площадках и полезных сервисах, помогающих поставщикам при участии в закупочных процедурах, проводимых крупнейшими заказчиками.