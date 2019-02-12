Корпорация МСП провела семинар по участию в закупках для предпринимателей Ярославской области

12 февраля 2019 года в рамках визита представителей Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) в Ярославскую область прошел круглый стол «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону №223-ФЗ».

Наталья Власова рассказала участникам круглого стола о реализуемых Корпорацией мерах поддержки малых и средних компаний по расширению доли участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков. Она отметила, что одним из результатов эффективного взаимодействия между Корпорацией МСП, Ярославской областью и крупнейшими заказчиками является прирост объема закупок у субъектов МСП региона. Так, рост объема закупок у субъектов МСП Ярославской области в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился на 100% (на 10 млрд рублей).

«В целом за период с 2016 по 2019 годы крупнейшими заказчиками заключено 8 112 договоров на общую сумму 38,65 млрд рублей с 1 514 субъектами МСП, зарегистрированными на территории Ярославской области», — отметила Н. Власова.

Заместитель Председателя Правления АО «МСП Банк» Петр Тарасов рассказал участникам круглого стола о мерах финансовой поддержки бизнеса, кредитных продуктах банка для различных категорий предпринимателей.

Представители крупнейших заказчиков рассказали участникам круглого стола о ключевых принципах организации закупочной деятельности, а также об особенностях участия в закупках субъектов МСП, в том числе о прохождении процедуры аккредитации.

Генеральный директор АО «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин разъяснил алгоритм проведения электронных закупок, вопросы, возникающие относительно регистрации на ЭТП, поиска и участия в закупочных процедурах.

В ходе встречи спикеры также ответили на вопросы предпринимателей о процедуре проведения закупок, регистрации на электронных торговых площадках и полезных сервисах, помогающих поставщикам при участии в закупочных процедурах, проводимых крупнейшими заказчиками.