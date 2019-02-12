Объем финансовой поддержки сельхозкооперативов Ярославской области составил 35 млн рублей

Во вторник, 12 февраля 2019 года, представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) провели круглый стол по развитию сельхозкооперации для предпринимателей Ярославской области.

Руководитель Дирекции по развитию сельскохозяйственной кооперации Елена Дубинчук сообщила, что в 2018 году было реализовано три кредитных сделки по предоставлению МСП Банком СПСК «Молочный мир», СПОК «МОГЗА» и СХПК «Даниловская птицефабрика» финансирования общим объемом 35 млн руб. с участием региональной гарантийной организации. Заемные средства были направлены на пополнение оборотных средств.

Кроме того, в регионе в рамках проводимой Корпорацией работы по внедрению в субъектах Российской Федерации наилучших региональных практик управления системой сельскохозяйственной кооперации, разработан и утвержден «Комплекс мероприятий по развитию сельскохозяйственной кооперации в Ярославской области на 2018-2020 и до 2025 гг.»

В результате реализации данных мер в 2018 году в Ярославской области оказана финансовая поддержка в рамках Программы развития сельского хозяйства в Ярославской области на сумму 8,3 млн рублей, сформирована система информационного обеспечения сельскохозяйственных кооперативов, проведены выездные совещания в муниципальных образованиях и курсы повышения квалификации по теме: «Актуальные вопросы сельскохозяйственной потребительской кооперации в современных условиях». Кроме того, создано 5 сельскохозяйственных кооперативов, 5 фермерских лавок и 1 фермерская ярмарка. Правительством Ярославской области заключено соглашение о сотрудничестве с торговой сетью «Глобус» с целью развития формата торговли «магазин в магазине».

Во исполнение пункта 4 перечня поручений Президента от 30 марта 2018 г. № Пр-529 76 субъектами Российской Федерации в соответствии с рекомендациями, подготовленными Корпорацией и утвержденными проектным комитетом по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации, деятельность которых направлена на оказание информационно-консультационных услуг сельскохозяйственным кооперативам и малым формам хозяйствования, информирование фермеров и сельхозкооперативов о мерах поддержки, оказание содействия в получении и помощь в подготовке документов для получения этой поддержки, обучение по вопросам деятельности кооператива, помощь в составлении бизнес-плана и технико-экономического объекта. Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации на территории Ярославской области определен ГОАУ ЯО «Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса».

Всего в Российской Федерации в 2018 году создано 739 сельскохозяйственных кооперативов.