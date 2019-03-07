Банк России отозвал лицензию у Роскомснаббанка

Центральный Банк России отозвал лицензию у кредитной организации Роскомснаббанк, соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ.

Согласно приказу, ЦБ отозвал лицензию с 7 марта.

"Приказ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Роскомснаббанк (публичное акционерное общество) Роскомснаббанк (ПАО) (город Уфа)", — говорится в документе.

По рентабельности, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 января занимал 42-е место в банковской системе РФ.