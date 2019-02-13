«МигКредит» стал компанией года в сфере микрофинансов

Крупнейший деловой портал Банки.ру подвел итоги работы финансового сектора в 2018 году и вручил профессиональные награды по 19 номинациям. Цель премии — определить лучшие финансовые организации России по итогам календарного года, предоставить клиентам достоверную и непредвзятую информацию для выбора надежного партнера среди компаний, а бизнесу — дать ориентиры для дальнейшего развития.

Компанией года в сфере микрофинансов по версии портала была признана МФК «МигКредит»

По словам директора департамента аналитики и контента Банки.ру Сабины Хасановой, «МигКредит» удалось стать лидером в своем сегменте благодаря не только качеству продуктов и услуг, но и уникальной модели обслуживания.

«Эта компания за восемь лет существования выбилась в лидеры рынка, а подкрепленный качеством рост ценится вдвойне, — отметила Сабина Хасанова. — Уникальная гибридная модель кредитования через онлайн— и офлайн каналы приносит свои плоды: в минувшем году компания увеличила количество выданных займов на 80%, а клиенты при этом продолжают отмечать высокое качество ее услуг».

Для «МигКредит» 2018 год был не просто интересным и насыщенным, а в буквальном смысле уникальным. Компания добилась лидерства по многим микрофинансовым продуктам, показала впечатляющие результаты в области создания скоринговых моделей, машинному обучению, запуску новых сервисов для клиентов. Партнерами «МигКредит» выступают крупнейшие игроки ритейлового рынка — Wildberries, Inventive Retail Group (магазины Lego и StreatBeat), «Связной», "Евросеть" МТС , услуги по рассрочке доступны на АЗС «ЛУКОЙЛ»

Признание «МигКредит» компанией года подтверждает высокое качество менеджмента, правильность стратегической бизнес-модели, способность грамотно планировать и управлять рисками.

«В 2018 году мы показали отличные результаты работы несмотря на многие объективные трудности. Мы сумели так выстроить бизнес, что он генерит прибыль даже в условиях ограниченного фондирования, а по размеру кредитного портфеля мы занимаем первое место среди МФО. Наша продуктовая и сервисная линейка соответствует лучшим стандартам финтех компаний», — подчеркнул гендиректор «МигКредит» Олег Гришин.

Профессиональная награда от Банки.ру уже не первая в копилке «МигКредит». Ранее компания была признана лучшей в сфере микрокредитования в России. Рэнкинг по этой категории был подготовлен аналитиками рейтингового агентства «Эксперт РА» в рамках премии «Финансовый Олимп 2018».

МФК «МигКредит» была основана в 2010 году и на текущий момент является крупнейшей МФО в России по размеру действующего кредитного портфеля. Компания реализует гибридную модель кредитования через онлайн— и оффлайн каналы: оперирует собственной сетью из 79 офисов продаж в 42 субъектах РФ, а также предлагает займы через веб-сайт и мобильное приложение. Общий объем выдач с 2011 года превышает 25 млрд рублей (более 950 тыс. займов). В своей деятельности компания руководствуется международными стандартами клиентского сервиса и придерживается принципов ответственного кредитования, уделяя особое внимание качеству услуг.

"МигКредит" является одним из учредителей и постоянным членом СРО НП «МиР».