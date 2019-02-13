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Booking.com переложил уплату НДС на российских партнеров 

Российская Газета + ещё 4 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Туристический сервис онлайн-бронирования Booking.com с января этого года включает в счет за свои услуги на территории России НДС, ставка которого выросла с 18 до 20 процентов. Этот платеж идет в дополнение к стандартной комиссии. Для добросовестных отельеров ничего не изменилось, а для тех, кто уходил от налогов, платежи могут серьезно вырасти.
Об этом пишет РБК со ссылкой на юристов, владельцев хостелов и руководителя управляющей компании Hotel Consulting Романа Сабиржанова. До сих пор сервис уплачивал НДС из полученной комиссии (она составляет 10-25 процентов) за физлиц, а юрлица и ИП делали это сами, однако теперь законодательство требует от Booking.com оплачивать НДС самому за всех российских партнеров.
Небольшие хостелы, мини-гостиницы до 50 номеров и апартаменты, сотрудничающие с сервисом бронирования, как правило, работают по упрощенной системе налогообложения, а значит, они не признаются плательщиками НДС, за исключением случаев, когда они сами выступают налоговым агентом. Если бизнес работал "вбелую", для него ничего не изменится, а если малое гостиничное предприятие при оплате комиссии раньше использовало личный счет физлица вместо счета ИП или ООО, то для него теперь налоговая нагрузка вырастет. Собеседники РБК на рынке называют эту схему лазейкой, которую Booking.com для них закрыл.
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