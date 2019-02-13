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Россия показала уникальный розовый бриллиант 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Алроса
Государственная компания «Алроса» показала крупнейший за всю историю добычи алмазов в России розовый бриллиант. Камень вошел в новую коллекцию цветных бриллиантов, которые были представлены общественности. Об этом говорится в сообщении госкомпании, имеющимся в распоряжении «Ленты.ру».
Масса розового бриллианта составила 14,83 карат, он был добыт в 2017 году на месторождении Эбелях в Якутии, став самым большим розовым алмазом, добытом на территории России. До него самым большим алмазом розового цвета считался кристалл массой в 3,86 карата.
Госкомпания намерена продать уникальный камень и рассчитывает, что розовый кристалл принесет компании большую прибыль. «Я уверен, что этот бриллиант станет самым дорогим за всю историю российской огранки», — приводится в сообщении слова замглавы госкомпании Юрия Окомоева.
Помимо розового бриллианта на презентации показали медово-желтый бриллиант массой 20,69 карат, который сделали из алмаза массой в 34,17 карата. Кристалл стал крупнейшим желтым камнем, добытым в России в 2017 году.
В ноябре сообщалось, что на торгах аукционного дома Christie's редчайший розовый бриллиант под названием «Розовое наследие» продали за 44 миллиона долларов. Масса бриллианта тогда составила 19 карат.
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Комментарии3
Компании , Алроса , Lenta.ru
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