BlaBlaCar введет возможность онлайн-оплаты поездок

Сервис поиска автомобильных попутчиков для междугородних поездок BlaBlaCar в 2019-2020 годах обеспечит возможность онлайн-платежей между пассажиром и перевозчиком, что повысит безопасность поездок. Об этом в интервью РБК сообщил главный управляющий директор BlaBlaCar Николас Брюссон.

"В 2019-2020 годах BlaBlaCar планирует внедрить в России возможность совершать онлайн-платежи между попутчиком и автовладельцем, пассажиром и перевозчиком", — рассказал он изданию. Компания запускает такую систему на всех рынках и рассчитывает, что в течение нескольких лет большая часть платежей, которые делают пользователи сервиса, перейдет в электронную сферу.

Как отметил Брюссон, внедрение онлайн-оплаты должно повысить уровень безопасности как для пассажиров, так и для водителей. "Одна из причин внедрения системы — повысить уровень доверия и надежности сервиса. Если вы знаете, что такой-то пассажир платил онлайн, вы понимаете, что он ехал определенным маршрутом с определенным водителем в определенное время. Кроме того, появляются финансовые обязательства, а шансы, что пассажир отменит такую поездку, снижаются", — сказал он.

Брюссон также уточнил, что в любом случае пользователь должен будет оплатить онлайн комиссию сервису. Так сотрудники сервиса перевозок смогут отследить, что конкретный пассажир связывался с конкретным водителем. "Это один из главных запросов аудитории — знать, кто будет водителем или пассажиром", — сообщил Брюссон. Привязка банковской карты к аккаунту пользователя позволит сервису штрафовать пользователей, если, например, кто-то договорился о поездке, но не пришел к месту встречи.

Станет ли онлайн-оплата обязательной для всех пользователей в России и какой будет комиссия за использование сервиса, компания пока не решила. Ранее BlaBlaCar в России не брал плату с пользователей. Лишь в октябре 2018 года компания ввела платную подписку (пассажиры должны оплатить доступ к сервису при бронировании поездки на расстояния более 120 км; на один день услуга стоит 149 рублей, на месяц — 199 рублей).

При этом, как сообщил Брюссон, внедрение платных услуг не привело к оттоку клиентов. У компании 20 млн пользователей в России, в августе 2018 года сервис называл цифру 15 млн По всему миру около 70 млн человек пользуются услугами сервиса BlaBlaCar.