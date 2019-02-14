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Медведев осмотрел стенды Российского инвестиционного форума в Сочи 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев осмотрел в четверг стенды Российского инвестиционного форума в Сочи.
Премьер посетил стенды Севастополя, Башкирии, Тверской, Пензенской и Калужской областей, где пообщался с главами регионов и заслушал информацию о деятельности субъектов и работе в рамках реализации национальных проектов.
Также Медведев зашел на стенд "Лукойла", где глава компании Вагит Алекперов рассказал премьеру о проектах, которые реализуются нефтяной компанией в РФ.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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