Медведев осмотрел стенды Российского инвестиционного форума в Сочи

Премьер-министр России Дмитрий Медведев осмотрел в четверг стенды Российского инвестиционного форума в Сочи.

Премьер посетил стенды Севастополя, Башкирии, Тверской, Пензенской и Калужской областей, где пообщался с главами регионов и заслушал информацию о деятельности субъектов и работе в рамках реализации национальных проектов.

Также Медведев зашел на стенд "Лукойла", где глава компании Вагит Алекперов рассказал премьеру о проектах, которые реализуются нефтяной компанией в РФ.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".