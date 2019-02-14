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ВТБ выкупит у НМТП Новороссийский зерновой терминал 

Rambler News Service + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВТБ объявил о сделке по приобретению 100% доли «Новороссийского зернового терминала», принадлежащего Новороссийскому морскому торговому порту, сообщили в пресс-службе ВТБ.
«Банк ВТБ и Новороссийский морской торговый порт достигли договоренности и подписали обязывающие документы о приобретении группой ВТБ 100% ООО "Новороссийский зерновой терминал"», — говорится в сообщении.
Стоимость сделки не раскрывается.
Закрыть сделку планируется во II квартале 2019 года. Необходимое разрешение со стороны регулирующих органов уже получено.
«Новороссийский зерновой терминал» — комплекс по перевалке зерновых и масличных культур в Новороссийском порту, который является одним из крупнейших в стране портовых терминалов по перевалке зерна на экспорт.
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Компании , Банк ВТБ , Новороссийский морской торговый порт
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