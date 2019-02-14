ВТБ выкупит у НМТП Новороссийский зерновой терминал

«Банк ВТБ и Новороссийский морской торговый порт достигли договоренности и подписали обязывающие документы о приобретении группой ВТБ 100% ООО "Новороссийский зерновой терминал"», — говорится в сообщении.

Стоимость сделки не раскрывается.

Закрыть сделку планируется во II квартале 2019 года. Необходимое разрешение со стороны регулирующих органов уже получено.

«Новороссийский зерновой терминал» — комплекс по перевалке зерновых и масличных культур в Новороссийском порту, который является одним из крупнейших в стране портовых терминалов по перевалке зерна на экспорт.